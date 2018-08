Sostinėje atidarytas naujas pėsčiųjų ir dviračių viadukas

Atidarymo metu viaduką lenktyniaudami pirmieji išmėgino Vilniaus riedutininkai bei mėgstantys važinėti paspirtukais. Paspirtuku riedėjo ir viaduką atidaręs meras Remigijus Šimašius.

Viaduko tvirtumą savo kojytėmis išbandė ir dešimtys netoliese įsikūrusio darželio „Strazdelis“ vaikų.

Mero taurę laimėjo greičiausia dalyvė – Mantė Jakučionytė.

„Man asmeniškai šis viadukas turi simbolinę reikšmę – jis primena, nuo ko prasidėjo mano, kaip Vilniaus mero, darbas. Šis viadukas man simbolizuoja vėl tvariai augantį Vilnių. Tejungia jis vilniečius, abiejose pusėse gyvenančias miesto bendruomenes. Ir toliau dedame dideles pastangas, kad Vilnius gražėtų, būtų saugesnis, patogesnis – miestas kuriame norisi gyventi,“ – sakė Vilniaus meras R. Šimašius.

Daugiau kaip 67 metrų ilgio ir beveik 7 metrų pločio pėsčiųjų ir dviračių viaduką per T. Narbuto gatvę Vilniaus savivaldybės atstovai vertina kaip „vieną didžiausių šios kadencijos investicijų į eismo saugumą Vilniaus mieste“.

Viadukas kainavo beveik 1,4 mln. eurų – darbai turėjo būti baigti dar balandį, tačiau nukelti iki rugsėjo dėl „nenumatytų aplinkybių“ – papildomų projekto sąlygų, užtrukusio jo viešinimo, gyventojų pastabų.

„Ypatingai džiugu, kad viaduko rangos darbai atlikti per itin trumpą laiką – tiltas per T. Narbuto gatvę buvo pastatytas praktiškai per naktį, o visa infrastruktūra aplink jį buvo įrengta per tris vasaros mėnesius“, – sako mero Remigijaus Šimašiaus atstovas spaudai Aleksandras Zubriakovas.

Viadukas bus pritaikytas žmonėms su negalia, patogus mamoms su vėžimėliais – turi nuovažas iš abiejų viaduko pusių.

Statant viaduką, buvo įrengti nauji pėsčiųjų ir dviračių takai – tai pagerino susisiekimą tarp Viršuliškių ir Karoliniškių rajonų.

Gera žinia ir dviratininkams – pastačius viaduką, jis tapo puikia jungtimi su dviračių maršrutu Č.Sugiharos gatve ir A.Vaitkaus bei I. Šimulionio gatvėmis. Anot savivaldybės atstovų, taip pat jau netrukus bus baigtas projektuoti daugiau kaip 5 km dviračių ir pėsčiųjų takas palei T. Narbuto gatvę, sujungsiantis Pilaitę su Konstitucijos prospektu.

Naujasis Narbuto pėsčiųjų viadukas sujungs ir kasdienes laisvalaikio pėsčiųjų trasas. Šiaurinėje T. Narbuto gatvės pusėje, vienas pirmųjų suplanuotas ir įrengtas Šiaurinis takas (K4), jungiantis Pašilaičius-Justiniškes-Žvėryną. Pietinėje gatvės pusėje planuojama įrengti Vaizdingąjį taką (L5), jungiantį Lazdynus-Karoliniškių kraštovaizdžio draustinį – Žvėryną.

Viaduku vilniečiai galės naudotis jau ketvirtadienį, o esama pėsčiųjų perėja per T. Narbuto gatvę bus panaikinta artimiausią savaitę.