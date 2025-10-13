Laiškas iš Ukrainos

Į Ukrainą tą vakarą ir naktį buvo paleista daugiau nei 800 dronų, kurie sustabdė visą Kyjivo kultūrinį gyvenimą. Kultūros renginių tą savaitgalį buvo daug: Kyjivo madų savaitė, trumpametražių filmų festivalis, muzikos festivalis „Chartija Fest“, naujo teatro sezono spektakliai ir daug kitų. Tačiau kultūra taip lengvai nepasiduoda. Visada sakiau, kad šis karas – antikultūros kova prieš kultūrą, kurią neabejotinai laimi kultūra. Štai, nutraukus muzikos festivalio „Chartija Fest“ koncertus, muzikantai nusileido į metro stotį ir ilgai dainavo su gerbėjais.
Ukrainoje tai vyksta kasdien – kultūra įvairiomis formomis ateina pas žmones į kiemus, į namus, į alternatyvias vietas, menininkai padeda menininkams. Tą patį savaitgalį vyko pop-up meno mugė „Menininkai menininkams“, kurios metu 68 Ukrainos menininkai susivienijo, kad padėtų dviem kariaujantiems kolegoms, ir visos surinktos lėšos bus skirtos jų būriui. Per pirmas keturias valandas buvo nupirkta daugiau kaip 80 proc. kūrinių, o vakare neliko nė vieno. Smagu buvo matyti, kad kiekvienas apsilankęs išsinešė kad ir po nedidelį meno kūrinį.
Rugsėjo 22 d. minime Mikalojaus Konstantino Čiurlionio 150-metį. Nuo darbo Ukrainoje pradžios (tai buvo prieš dvejus metus) sakiau, kad iki M. K. Čiurlionio gimtadienio karas pasibaigs. Deja, pabaigos nematyti. Tačiau, kaip jau minėjau, kultūra nepasiduoda. Tikiuosi, kad kada nors bus parašyta išsami studija, kaip karas padėjo ukrainiečiams atrasti savąją kultūrą. O kol ukrainiečiai ją atranda ir bando suvokti, kokia kultūra jiems reikalinga ir kokia jos misija karo metu, mes ir toliau ją palaikome savo kultūra. Vien šį mėnesį vyks penki Lietuvos kultūros renginiai Kyjive ir Lvive – M. K. Čiurlioniui skirti koncertai, spektaklio „Miegantys“ kostiumų ekspozicija Lvivo scenografijos kvadrienalėje, lietuviškų filmų rodymai. Šlovė kultūrai, šlovė Ukrainai ir jos herojams!
