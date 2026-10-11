Iš Oksfordo į Lietuvą: stipendija, atverianti duris pasaulio talentams

Ilgai brendusi idėja
Stipendijos iniciatorė – Brasenose koledžo alumnė, geopolitikos ir energetinio saugumo ekspertė dr. Agnia Grigas. Kartu su vyru Pauliumi Grigu ji projektą sumanė kaip ilgalaikę investiciją į Lietuvos žinomumą, ryšius su viena stipriausių pasaulio akademinių bendruomenių ir galimybę mūsų šalį įtraukti į talentingiausių jaunų žmonių profesinį žemėlapį.
A. Grigas pasakoja, kad stipendijos sumanymas atsirado gerokai anksčiau, nei buvo įsteigtas pats „Grigas Award“. Idėja gimė dar studijuojant Kolumbijos universitete Niujorke. Iš Estijos kilęs šio universiteto alumnas buvo sukūręs programą, pagal kurią studentai vykdavo į Estiją, o vėliau – į Gruziją, kur dirbdavo, mokydavosi ir artimiau pažindavo šalį.
„Ši mintis brendo labai ilgai. 2001 metais pati dalyvavau tokioje programoje ir vasarą praleidau Gruzijoje. Tada pagalvojau, kokia puiki mintis – geriausių pasaulio universitetų studentams atverti mažiau pažįstamas šalis, kuriose jie galėtų stažuotis ar tiesiog giliau susipažinti su vietos gyvenimu. Jaunam žmogui tokie įspūdžiai išlieka visam gyvenimui“, – prisiminė dr. Agnia Grigas.
Vėliau ji daug metų praleido Oksforde, kur studijavo magistrantūroje ir doktorantūroje. Pasak mokslininkės, universitetas studentams siūlė daugybę galimybių – nuo kalbų tobulinimo ir mokslinių tyrimų iki pažintinių kelionių. Šiomis programomis naudojosi ir ji pati: plėtė žinias Ženevoje, mokėsi rusų kalbos Maskvoje, todėl ilgainiui suprato, kad nori panašią galimybę suteikti kitiems studentams.
A. Grigas sako, kad norą įsteigti stipendiją pakatino ir tai, kad po Jungtinės Karalystės pasitraukimo iš Europos Sąjungos ryšiai tarp britų akademinės bendruomenės, žemyninės Europos ir Lietuvos tapo nebe tokie glaudūs. Stipendija turėjo tapti vienu iš būdų šiuos ryšius atnaujinti ir sustiprinti.
„Norėjosi, kad Oksfordo studentai, kurie yra vieni geriausių pasaulyje, turėtų galimybę pažinti Lietuvą ir čia megzti mokslinius, akademinius, profesinius bei asmeninius santykius. Stipendijos projektas prasidėjo šiemet, o į Lietuvą jau atvyko pirmoji apdovanota studentė“, – sakė stipendijos steigėja.
Nauja ir neįprasta patirtis
„Grigas Award“ skirta šiuo metu Brasenose koledže studijuojantiems bakalauro ir magistrantūros studentams. Kandidatai turi pateikti savo būsimos kelionės programą, kurioje akademinės ir profesinės veiklos būtų derinamos su Lietuvos kultūros pažinimu. Kelionė turi vykti per Oksfordo universiteto pavasario arba vasaros atostogas, o grįžęs stipendininkas koledžui pateikia rašytinę savo patirties ataskaitą.
Įdomu, kad studentams nėra pateikiamas vienas visiems tinkantis planas. Jie patys pasirenka juos dominančią sritį, ieško Lietuvoje veikiančių įmonių, universitetų, laboratorijų ar organizacijų ir paaiškina, kaip suplanuota veikla papildys jų studijas.
Programoje gali būti numatyti susitikimai su mokslininkais ir verslo atstovais, pažintis su tyrimų centrais, apsilankymai įmonėse, kultūrinės ar pilietinės veiklos. Studentas turi parodyti ne vien norą apsilankyti Lietuvoje, bet ir aiškiai pagrįsti, kokią akademinę bei profesinę vertę ši kelionė jam suteiks. Atvykdamas jis jau būna pasidomėjęs šalies institucijomis, įmonėmis ir mokslinių tyrimų kryptimis, turi konkrečių klausimų ir ieško žmonių, su kuriais galėtų pradėti profesinį dialogą.
A. Grigas teigimu, stipendijos kryptys sąmoningai paliktos atviros. Nors ji pati dirba politikos, energetikos ir ekonomikos srityse, studentams nenorėta primesti vienos temos. Vienais metais Lietuva gali sudominti biochemijos ar medicinos studentą, kitais – energetikos, ekonomikos, technologijų, kultūros ar politikos tyrėją.
Pirmasis vizitas į Lietuvos biotechnologijų sektorių
Pirmąja „Grigas Award“ stipendininke tapo Oksfordo universiteto biochemijos studentė Lia Warren. Ji studijuoja molekulinę ir ląstelinę biochemiją, o už akademinius pasiekimus yra pelniusi Oksfordo „Porter“ premiją. Ji yra viena iš dviejų geriausiai įvertintų Oksfordo biochemijos studentų.
Jos pasirinkta kryptis iš karto parodė, kokias galimybes ši iniciatyva gali atverti Lietuvos mokslui ir verslui. Studentė dar prieš pateikdama paraišką buvo pasidomėjusi Lietuvos gyvybės mokslų sektoriumi ir įvardijusi konkrečias vietas, su kuriomis norėtų susipažinti.
Vizito metu ji domėjosi Vilniaus universiteto Gyvybės mokslų centro veikla, Lietuvos biotechnologijų sektoriumi ir „Northway“ vystomu „Bio City“ projektu. Taip Oksforde įgyjamos akademinės žinios buvo susietos su realia Lietuvos mokslinių tyrimų ir verslo aplinka.
Pasak stipendijos steigėjos, pirmosios studentės įspūdžiai buvo labai geri, ją sužavėjo Lietuvoje matytos naujos technologijos. Po kelionės stipendininkė pateikė koledžui ataskaitą apie savo vizitą, o susidomėjimas Lietuvos biotechnologijų sektoriumi nesibaigė išvykimu iš šalies.
A. Grigas teigimu, studentė taip pat pateikė prašymą atlikti praktiką „Northway“ įmonėje. Šis žingsnis atskleidžia esminę projekto idėją, kad net ir vienas tikslingai suplanuotas vizitas gali virsti tolesniu profesiniu ryšiu.
Galimybės kviesti ne tik darbuotojus, bet ir geriausius talentus
Kalbėdama apie stipendiją A. Grigas sąmoningai kelia aukštą tikslą. Jos įsitikinimu, Lietuva neturėtų savęs vertinti tik kaip šalies, kuri gali pritraukti pigesnės darbo jėgos ar užpildyti trūkstamas darbo vietas. Ji gali konkuruoti ir dėl stipriausių jaunų mokslininkų, tyrėjų, būsimų verslo kūrėjų bei kitų sričių profesionalų.
„Noriu parodyti, kad Lietuva yra labai patraukli šalis pasaulio talentams. Man aktualu, kad galėtume jų prisikviesti, ir šiuo požiūriu kartelę keliu aukštai. Nekalbu apie pigią darbo jėgą ar bandymą tiesiog užpildyti darbo vietas. Kalbu apie geriausius iš geriausių. Lietuva šiandien tikrai turi ką pasiūlyti skirtingų sričių studentams“, – sakė ji.
Pasak A. Grigas, šalies patrauklumą lemia ne pavienės savybės, o jų visuma: dinamiška verslo aplinka, aukštą mokslinę pridėtinę vertę kuriančios įmonės, sėkmingi startuoliai, išsilavinę žmonės ir palankios gyvenimo sąlygos. Lietuva yra kompaktiška, žalia ir švari, todėl joje profesines galimybes galima derinti su patraukliu kasdieniu gyvenimu.
„Žmonės, pamatę savo galimybes profesinėse srityse ir patrauklų gyvenimo būdą, gali į Lietuvą pažvelgti visai kitaip. Turime daug išsilavinusių žmonių, aplinka yra versli. Manau, kad turime labai daug privalumų. Jeigu daugiau talentų Lietuvą pamatytų ir patirtų, atsirastų daugiau tiltų, galimybių čia įsikurti ar vėliau kurti verslus“, – įsitikinusi stipendijos iniciatorė.
Jos teigimu, Lietuva studentams gali būti įdomi dėl savo dinamiškumo, verslumo ir galimybių, kurias čia dar įmanoma atrasti bei kurti. Šalyje veikia sėkmingų startuolių ir aukštą mokslinę pridėtinę vertę kuriančių bendrovių, todėl ambicingam jaunam žmogui Lietuva gali tapti vieta, kurioje lengviau ne tik stebėti jau sukurtas sistemas, bet ir pačiam prisidėti prie naujų projektų.
Nauja galimybė Lietuvos įmonėms
Stipendijos nauda nėra vienpusė. Studentui ji suteikia tarptautinės patirties, tačiau Lietuvos įmonėms, universitetams, tyrimų institutams ir nevyriausybinėms organizacijoms tai yra galimybė pristatyti savo darbus jauniems žmonėms, kurių profesinis kelias dar tik formuojasi.
Oksfordo studentas į Lietuvą atvyksta ne kaip įprastas svečias. Jis turi akademinį pasirengimą, konkretų interesą ir motyvaciją suprasti pasirinktą sritį. Įmonei ar laboratorijai susitikimas su tokiu studentu gali tapti proga pristatyti savo technologijas, tyrimų kryptis ir karjeros galimybes, o kartu užmegzti ryšį su platesne Oksfordo akademine bendruomene.
Anot stipendijos steigėjos, tiesioginė nauda nebūtinai bus matoma tą pačią dieną. Laboratorijoje ar įmonėje apsilankęs studentas po kelerių metų gali tapti tyrėju, specialistu ar naujo projekto iniciatoriumi. A. Grigas tikina, kad studento žinojimas apie Lietuvą jau nebus paremtas bendru šalies įvaizdžiu ar atsitiktine informacija, o susiformavęs per asmeninę patirtį ir pažintį su konkrečiais žmonėmis.
A. Grigas norėtų, kad apie iniciatyvą sužinotų ir prie jos jungtųsi daugiau Lietuvos organizacijų.
„Tai yra pirmieji metai. Norėčiau, kad daugiau institucijų ir įmonių Lietuvoje sužinotų apie šią iniciatyvą. Jeigu joms tai įdomu ar aktualu, jos galėtų prisijungti, prisidėti arba atverti savo duris stažuotojams iš Oksfordo universiteto. Būtent to ir trokščiau“, – teigė ji.
Įsitraukimas nebūtinai turi reikšti finansinę paramą. Įmonė gali pasiūlyti studentui susitikimą su specialistais, apsilankymą laboratorijoje ar gamybos vietoje, trumpą praktiką, konsultaciją, galimybę stebėti komandos darbą arba aptarti konkrečią jį dominančią temą. Tokie kontaktai stipendijos programą pripildytų realaus turinio, o Lietuvos organizacijoms padėtų tapti matomesnėms tarptautinėje akademinėje aplinkoje.
Nesitikima greitos grąžos
„Grigas Award“ sumanyta ne kaip vienkartinis vizitas ar projektas, kurio sėkmę būtų galima įvertinti pagal vieną iš karto pasirašytą sutartį. A. Grigas pabrėžia, kad tai yra investicija į ilgalaikius ryšius ir Lietuvos žinomumą.
„Mes nesitikime staigios grąžos ar greito rezultato. Tai yra investicija į ateitį. Vidutinėje perspektyvoje svarbus išlaikomas ryšys su Oksfordo universitetu ir didesnis Lietuvos žinomumas tarp akademikų, administratorių, atrenkančių studentus, ir pačių studentų“, – sakė ji.
Ilgesnėje perspektyvoje iš tokių pažinčių gali išaugti bendri mokslinių tyrimų projektai, profesinės partnerystės, praktikos, stažuotės ar startuoliai. Tačiau jų pradžia visuomet yra ta pati – žmonių kontaktas ir gyvai patirta šalis.
„Gali būti, kad iš tokių kontaktų ir stažuočių užsimegs ilgalaikiai projektai. Juk viskas prasideda nuo žmonių kontakto ir jų gyvos patirties“, – pažymėjo A. Grigas.
Tiltas, statomas ateities kartoms
Pirmasis „Grigas Award“ vizitas parodė, kad tikslingai sukurta stipendija gali sujungti studento akademinius interesus su realiomis Lietuvos galimybėmis. Ateityje į šalį gali atvykti kitų sričių studentai – besidomintys technologijomis, ekonomika, politika, energetika, kultūra ar visuomeniniais procesais.
A. Grigas tikisi, kad stipendija padės kurti ilgalaikį tiltą tarp Oksfordo universiteto ir Lietuvos. Projekto vertė bus matuojama ne vien atvykusių studentų skaičiumi, užsimezgusiais ryšiais, gerėjančiu Lietuvos vertinimu, studentų noru grįžti, atlikti praktiką ar prisidėti prie tyrimų bei įgyvendinti bendras idėjas. Anot „Grigas Award“ įkūrėjos Lietuvos įmonėms tai tai puiki proga atverti gabiems studentams duris ir tapti šios akademinės kelionės dalimi.
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