Klaipėdiečiai – Lietuvos jaunių vandensvydžio čempionai

Finale netrūko įtampos – rungtynėse prieš sostinės sporto centrą nugalėtojas paaiškėjo tik po baudinių serijos.
Klaipėdos „Baltija“ laimėjo rezultatu 13:12 ir žengė svarbiausią žingsnį čempionų titulo link.
Taip pat klaipėdiečiai įveikė Rygos „Sharks“ komandą ir užtikrintai nugalėjo jungtinę komandą.
Dar vienas ypatingas įvertinimas atiteko Klaipėdos komandai – naudingiausiu viso čempionato žaidėju pripažintas „Baltijos“ komandos žaidėjas Dovydas Valužis.
Klaipėdoje vandensvydis ugdomas jau septynerius metus, čia vaikai ateina dar nemokėdami teisingai plaukti, o išeina su čempionų medaliais.
Treneriai Milo Zmukić, Romualdas Vasiljevas ir Zigmundas Doviakovskis pabrėžia, kad sportas jiems – ne tik fizinis lavinimas, bet ir charakterio kalvė, diegiant auklėtiniams discipliną, atkaklumą, sugebėjimą iškęsti pralaimėjimus ir mokant pakelti galvą po jų.
„Vandensvydis yra viena sudėtingiausių sporto šakų pasaulyje. Čia reikia ne tik puikiai plaukti, bet ir turėti ištvermės, greitą reakciją, gebėti priimti sprendimus bei dirbti komandoje. Todėl labai džiugu matyti, kaip vaikai auga ne tik kaip sportininkai, bet ir kaip asmenybės“, – kalbėjo komandos treneriai.
Komandoje šiemet žaidė Maksim Veselkov, Vilius Naudužas, Markas Aleksandrovas, Rokas Ramoška, Vytis Zaboras, Žanas Medalinskas, Enrico Tucci, Matas Vaivada, Dovydas Valužis, Vakaris Zajankauskas, Vytis Lapkauskas, Jeroslav Kotserbliuk, Andrius Jogminas.
Klaipėdos vandensvydžio bendruomenė džiaugiasi ne tik iškovotu titulu, bet ir augančiu susidomėjimu šiuo sportu.
Į varžybas atvyksta vis daugiau žiūrovų, o vaikai ir tėvai vis dažniau atranda vandensvydį kaip sportą, kuris ugdo discipliną, pasitikėjimą savimi ir stiprų charakterį.
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