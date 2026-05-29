Mažvydiečius vienija Martyno Mažvydo vardas

Šimtai kilometrų knygų
Susitikimas prasidėjo Lietuvos nacionalinėje M. Mažvydo bibliotekoje.
Čia pedagogai lankėsi archyvuose, knygų saugyklose ir kūrybinėse erdvėse, susipažino su skaitymo skatinimo programomis, skaitmeniniais ištekliais bei edukacinėmis iniciatyvomis, galinčiomis praturtinti mokyklų bendruomenių veiklą.
Bibliotekos generalinė direktorė Aušrinė Žilinskienė pristatė institucijos veiklą ir jos visuomeninę misiją.
„Turime beveik 600 mln. fondo vienetų. Jei visus leidinius sudėtume į vieną eilę, jie nusidriektų nuo Vilniaus iki Kauno. Tai – daugiau nei 200 kilometrų lentynų. Viskas, kas išleidžiama Lietuvoje, patenka pas mus. Tai tautos atminties saugojimas“, – pabrėžė A. Žilinskienė.
Bibliotekos specialistai pristatė šiuolaikines kultūros ir informacijos paslaugas, o mokytojai aptarė, kaip šie ištekliai gali būti integruojami į ugdymo procesą ir stiprinti mokinių kultūrinį raštingumą.
Retų rankraščių archyve
Susitikimas tęsėsi Vileišių rūmuose, kuriuose įsikūręs Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas (LLTI).
Pedagogai apžiūrėjo retus rankraščius, susipažino su tautinio atgimimo istorija ir instituto veiklomis.
Apie literatūros, tautosakos ir kultūrinio paveldo svarbą mokyklai pasakojo humanitarinių mokslų daktarė Gražina Kadžytė.
Ši pažintis su LLTI sustiprino supratimą, kad kultūrinis ugdymas yra neatsiejama šiuolaikinės mokyklos dalis.
Dienos pabaigoje mažvydiečių delegacija lankėsi Vilniaus M. Mažvydo progimnazijoje ir vienoje moderniausių šalies mokyklų – Pilaitės gimnazijoje.
Vaikščiodami po šviesias, šiuolaikiškas mokymosi erdves mokytojai aptarė ugdymo praktikas, bendruomenių telkimo patirtis ir dalijosi idėjomis apie mokyklų kultūros stiprinimą.
Vizitai leido iš arti pamatyti, kaip M. Mažvydo vardas įprasminamas sostinės ugdymo įstaigose.
Bendravardžių bendrystė
Renginiui ruošiantis, Vilniaus M. Mažvydo progimnazija parengė kiekvienai mokyklai po dovaną – bendrą informacinį stendą, kuriame atsispindėjo visų dalyvaujančių mokyklų filosofijos, tradicijos ir vizualinė tapatybė.
Stendas tapo simboliniu įrodymu, kad geografinis atstumas nėra kliūtis kurti bendrą švietimo viziją ir puoselėti bendrystę tarp bendravardžių mokyklų.
„M. Mažvydo vardas mus įpareigoja ne tik mokyti, bet ir puoselėti mažvydietišką kultūrą“, – teigė viena renginio dalyvių.
Ši mintis taikliai apibūdina susitikimo esmę: mokytojai tampa kultūros ambasadoriais, jungiančiais tradiciją, inovacijas ir bendrą atsakomybę už Lietuvos švietimo ateitį.
Mažvydiečiai – tai visų Lietuvos M. Mažvydo vardu pavadintų mokyklų bendruomenių nariai, kuriuos vienija pagarba gimtajam žodžiui, M. Mažvydo palikimo puoselėjimas ir siekis skleisti jo vardą šalies mastu.
Svarbi sambūrio dalis
Jau daugiau nei dvidešimtmetį mažvydiečiai kasmet renkasi vis kitoje mokykloje, taip pažindami skirtingus regionus, jų kultūrą ir ugdymo tradicijas.
Sambūrio metu pristatomi ilgalaikiai pilietiniai, literatūriniai ir kultūriniai projektai, dalijamasi patirtimis ir idėjomis.
Mažvydiečių interesų laukas apima senąją lietuvių raštiją, Mažosios Lietuvos kultūrinį gyvenimą, istorinių šaltinių rinkimą ir analizę bei bendravardžių įstaigų bendradarbiavimo plėtrą Lietuvoje ir už jos ribų.
Svarbi sambūrio dalis – bendrystė ir tarpusavio palaikymas, ypač šiandien, kai švietimo bendruomenė susiduria su reikšmingais pokyčiais ir reformomis.
Projektas „Atžalynas“ portale https://www.kl.lt (2025) dalinai finansuojamas iš „Medijų rėmimo fondo“, skirta suma 10 000 eurų.
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