Moksleiviai pažvelgė į laikraščio užkulisius

Į susitikimą atvykę Klaipėdos Martyno Mažvydo progimnazijos moksleiviai turėjo progą iš arti susipažinti su žurnalistų darbu, laikraščio istorija ir leidybos procesu.
Apie tai, kaip dienraštis pasiekia skaitytojus, kokios temos dominuoja ir kaip keičiasi žiniasklaida, moksleiviams pasakojo dienraščio „Klaipėda“ direktorė Lina Čekanavičė bei vyriausiasis redaktorius Saulius Pocius.
Susitikime mokiniai domėjosi ir tuo, kaip veikia visa leidybos sistema – nuo pirmųjų žurnalistų parašytų tekstų iki numerio spaustuvėje.
Jaunuoliams buvo pasakojama apie antraščių kūrimą, portalo ir spausdinto laikraščio skirtumus, reklamos svarbą bei tai, kaip redakcija sprendžia, kurios temos tampa pagrindinėmis naujienomis.
Pristatyta ir platesnė „Diena Media News“ grupės veikla – leidžiami žurnalai bei naujienų portalai.
Kalbėta apie auditorijas, skaitytojų įpročius bei tai, kaip žiniasklaida šiandien konkuruoja dėl žmonių dėmesio.
Jaunuoliai klausėsi pasakojimų ir apie kasdienį žurnalistų darbą – kodėl keičiamos antraštės, kaip atrenkamos svarbiausios temos, kokių savybių reikia dirbant žiniasklaidoje.
Netrūko ir moksleivių klausimų apie tai, ar ateityje popieriniai laikraščiai vis dar išliks aktualūs.
„Kartais daugeliui atrodo, kad niekas nebeskaito popierinių laikraščių, tačiau skaičiai rodo visai ką kita – skaitytojų auditorija išlieka didelė“, – susitikime teigė vyr. redaktorius S. Pocius.
Susitikimas virto ne tik pažintimi su laikraščio užkulisiais, bet ir gyva diskusija apie šiuolaikinę žiniasklaidą, informacijos svarbą kasdieniame gyvenime.
Projektas „Atžalynas“ portale https://www.kl.lt (2025) dalinai finansuojamas iš „Medijų rėmimo fondo“, skirta suma 10 000 eurų.
Naujausi komentarai