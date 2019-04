Dažniausios veido tonavimo klaidos: nuo vampyriško įvaizdžio iki „kaukės“ efekto

Tačiau dažna mūsų, nežinodama, kaip pasirinkti makiažo pagrindą, suklystame, o tada ir rezultatas nedžiugina: tamsesnės, sausėjančios vietos, „kaukės“ efektas, matomos poros. Vizažistė Jelena Liaudinienė įvardino pagrindines moterų daromas klaidas bei patarė, kaip išsirinkti sau tinkamą makiažo pagrindą.

Draugė nusipirko tobulai jai tinkančią kreminę pudrą, „influencerė“ pasidalino savo priemonių rekomendacijomis, o jūs vis dar stovite prie lentynų ir nežinote, kokį makiažo pagrindą rinktis. Žinant keletą taisyklių, kaip išsirinkti sau tinkamą priemonę, ši užduotis nebeatrodo tokia sudėtinga.

Ideali spalva

Makiažo pagrindo spalva turėtų kuo labiau atitikti natūralią odos spalvą, bet tam, kad nesuklystume besirenkant atspalvį, turime žinoti pagrindines taisykles.

„Didžiausia moterų klaida, renkantis kreminės pudros atspalvį, tikrinti ją ant rankos, nosies ar skruosto. Tikrinant priemonės spalvą, ją lyginti reikėtų su kaklo zona, nes šioje vietoje ir matomas didžiausias spalvinis kontrastas. Suraskite tris giminingus makiažo pagrindo atspalvius ir po sodrų brūkšnį užtepkite taip, kad vienas galas beveik liestų skruostą, kitas – žandikaulio dalį. Prasklaidykite atspalvius, palaukite apie 10 sekundžių, kadangi produktas oksiduojasi ir atspalvis gali kiek pakisti“, – patarimais dalijasi J. Liaudinienė.

Praėjus šiam laikui, jau galite įvertinti atspalvius, tačiau tai reikėtų daryti atsistojus per ištiestos rankos atstumą, ne arčiau. Jeigu spalva sutampa su kaklo zonos atspalviu, sveikiname – atradote idealų variantą.

Du atspalviai

Norint puikiai atrodyti ištisus metus, kiekvienos mūsų kosmetinėje turėtų atsirasti dviejų skirtingų atspalvių makiažo pagrindo buteliukai.

„Visų mūsų odos tipai yra skirtingi, vienos esame pirmojo tipo ir visai neįdegame, kitos ketvirtojo ir įdegame labai greitai. Tačiau, jeigu oda linkusi bent minimaliai įdegti, būtina įsigyti skirtingų atspalvių priemones. Vieną, skirtą vasarai, kitą – žiemai. Vasaros metu, kadangi oda įdega, patamsėja, reikalingas tamsesnis pagrindo atspalvis, žiemą – šviesesnis. Kuomet renkatės tamsesnį atspalvį, per daug nenutolkite nuo savo įprastinio, užteks vienu ar dviem atspalviais tamsesnio. Pereinamuoju metu šiuos atspalvius maišykite, taip išgausite sezonui reikalingą atspalvį“,– patarimais dalijosi J. Liaudinienė.

Didžiausios klaidos

Mes, moterys, tik praėjus žiemos sezonui iškart puolame degintis ir pirkti tamsesnio atspalvio kreminę pudrą.

„Lietuvoje dažniausiai pastebiu moteris, kurios arba renkasi per tamsų makiažo pagrindą, arba nepakankamai išsklaido priemonę, dėl to susidaro „kaukės“ efektas. Per tamsiai padažytas veidas – sendina mus, taip paryškiname visus veido nelygumus, atkreipiame dėmesį į problematiškas vietas. Tokią klaidą moterys daro dažniau nei veidą peršviesina. Pernelyg šviesus veidas irgi pasitaikantis variantas, tačiau rečiau. Toks įvaizdis sudarys įspūdį, kad sergate. Visuomet atminkite: jeigu kūnas tamsesnis, veidas irgi turi būti tamsesnis, jeigu kūnas šviesesnis, veidas irgi turėtų toks būti“, – komentuoja „Mary Kay“ atstovė.

Tad renkantis makiažo pagrindą prisiminkite, kad pagrindinė jūsų užduotis suteikti veidui lygumo, vienodumo su kaklo zona, o per šviesus ar per tamsus makiažo pagrindo atspalvis skirtumą tarp veido ir kaklo zonų tik paryškina.