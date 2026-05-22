 Juozas Statkevičius švenčia triumfą Kanuose

Juozas Statkevičius švenčia triumfą Kanuose

2026-05-22 10:18
Augustė Dambrauskaitė (LNK)

Lietuvių dizaineris Juozas Statkevičius neslepia emocijų – šių metų Kanų kino festivalis jam tapo tikru profesiniu triumfu. Laidoje „Labas vakaras, Lietuva“ vyras atviravo, jog jo kurtomis suknelėmis puošiasi pasaulio žvaigždės. Kūrėjas neslėpė emocijų – tokių metų, pasak jo, dar nėra buvę.

Juozas Statkevičius
Juozas Statkevičius / T. Biliūno / BNS nuotr.

Kaifuoju nepaprastai. Kanų festivalyje – dvidešimt mano suknelių. Man atrodo, nė vieni mados namai nebuvo tiek aprengę žvaigždžių. Aš labai džiaugiuosi“, – laidoje sakė J. Statkevičius.

Dizaineris pasakojo, kad jo kūriniai į garsiausius kino industrijos renginius patenka per Paryžiuje dirbančią agentę.

„Kiekvienas iš kino žmonių turi savo stilistus, o mano agentė, kuri yra Paryžiuje, visas tas sukneles laiko. Stilistai atvyksta, išsirenka ir rezervuojasi“, – laidoje „Labas vakaras, Lietuva“ džiaugėsi jis.

Visas reportažas – LNK vaizdo įraše:

Pasak J. Statkevičiaus, kai kurios Kanų festivalyje demonstruotos suknelės buvo sukurtos prieš daugelį metų.

„Yra suknelės, kurios prieš dvidešimt metų jau buvo mano padarytos, gulėjo archyve ir rado savo sceną. Jos pernai buvo, užpernai ir šiemet, gal jos stebuklingos. Manau, Alfredas Bumblauskas jau gali tai įrašyti į istoriją“, – juokavo dizaineris.

J. Statkevičius neslėpė, kad tokia sėkmė ateina tik po ilgamečio darbo.

„Tik 38 metus padirbi, visą šlamštą sugeri ir tada viskas pavyksta. Ne kiekvienas gali būti dizaineris – šitą juodą darbą reikia išmanyti. Neapgausi tu moteriškių – jei jos apsirengia ir mato, kad pagražėjo, tai čia yra stebuklas“, – atviravo jis.

Kalbėdamas apie lietuvius, dizaineris pastebėjo, kad tautiečiams kartais pritrūksta džiaugsmo dėl kitų sėkmės.

„Mes tokia tauta, kuri nelabai džiaugiasi. Mes tikri patriotai, kai kokia nors nelaimė įvyksta“, – laidoje „Labas vakaras, Lietuva“ kalbėjo J. Statkevičius.

Šiame straipsnyje:
Juozas Statkevičius
Kanų kino festivalis
suknelės
žvaigždės

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Kriaučius
Čia kaip Trump, kuris laimėjo 9 karus. Bet mūsų narcizas perspjauna ir jį
2
-1
Ne - rusiškam
Meluoja škurlis , oj meluoja. Kas yra netiesa? (Pasaulinis kontekstas)Teiginys, kad jokie mados namai nėra aprengę tiek žvaigždžių, yra faktiškai klaidingas. Didieji pasaulio mados gigantai Kanų kino festivalyje kasmet aprengia kur kas didesnį skaičių garsenybių:Mados gigantų dominavimas: Tokie mados namai kaip Chanel, Dior, Gucci ir Giorgio Armani vieno festivalio metu (kuris trunka apie 12 dienų) individualiai papuošia nuo 50 iki daugiau nei 100 žvaigždžių.
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