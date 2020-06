Kosmetika su apsauga nuo saulės. Ar naudinga priemones sluoksniuoti?

Tai – ne visada naudinga, tikina vizažistė Jelena Liaudinienė. Ji atskleidžia, kokias svarbiausias taisykles reiktų žinoti naudojant kosmetiką su apsauga nuo saulės.

„Pirmiausia svarbu suprasti, kad naudojant kosmetiką su SPF filtru, apsauga nėra sumuojama. Pavyzdžiui, jei tepsite dieninį kremą su SPF 30, makiažo bazę su SPF 15, CC kremą su SPF 15, nereiškia, kad apsauga pakils iki SPF 60. Sluoksniuojant priemones odą saugos tas filtras, kurio skaičius yra didžiausias – šiuo atveju dieninis kremas su SPF 30“, – tikina J. Liaudinienė.

Jelena Liaudinienė. Asmeninio arch. nuotr.

Taip pat svarbu įsivertinti ir buvimo saulėje laiką, pataria specialistė. Jei saulėje per dieną praleidžiate tik kelias valandas, o didžiąją laiko dalį biure ar namuose, pakanka priemones su SPF tepti ryte. Tačiau jei visą dieną reikia būti lauke ir tiesioginiai saulės spinduliai vis kaitina odą, reikėtų nuolat pakartotinai pasitepti apsauginiu kremu. Tokiu atveju rekomenduojama pasverti, kas svarbiau – ar gražus makiažas, ar sveika ir graži oda.

Nors įgauti gražų įdegį norisi greitai, pirmiausia būtina lepintis saulės voniomis saugiai ir nuo saulės saugančių priemonių griebtis ne tada, kai oda jau skaisčiai raudona, o gerokai anksčiau. Antraip nudegusi oda išsausėja, dehidratuoja, lupasi, gali atsirasti nepageidaujamų pigmentinių dėmių, išsiplėsti kapiliarai, pabrėžia J. Liaudinienė. Todėl svarbu rinktis odos priežiūros priemones su kuo didesniu SPF filtru.

Makiažo pagrindas – bent 8 SPF

Makiažo pagrindų ar kreminių pudrų sudėtyje jau yra minimali SPF apsauga, nors šios informacijos ant pakuotės ir nėra, teigia „Mary Kay“ vizažistė.

„Informacija apie apsaugą ant produktų, kurie filtruoja saulės spindulius, pakuočių dažniausiai rašoma tada, kai SPF yra didesnis nei 10. Tačiau tai dar nereiškia, kad kai kurie produktai neturi saulės filtrų. Pavyzdžiui, makiažo pagrinde, kreminėje pudroje jau yra bent SPF 8, nors apie jį gali būti ir neparašyta. Jei SPF didesnis, jis yra pažymėtas ir ant pakuotės, – pasakoja J. Liaudinienė. – Norint užtikrinti didesnę apsaugą, reikėtų atkreipti dėmesį į kuo didesnius skaičius. Tačiau tai nereiškia, kad būtina ieškoti makiažo pagrindo su SPF 30. Galima tepti ir tą, ant kurio pakuotės nėra jokio filtro skaičiaus. Tokiu atveju, prieš dažantis reikėtų pirmiausia jį palepinti kremu su didesniu apsauginiu filtru.“

Valymas – vienas svarbiausių žingsnių

Nors kosmetika su apsauga nuo saulės reikalinga ne tik veidui, bet ir visam kūnui, nereikėtų priemonių painioti ir kūno kremo tepti ant veido. Nebent nurodyta, kad kūno priežiūros priemonė yra tinkama ir veido odai.

„Viso kūno ir veido priežiūros priemonės yra skirtingos konsistencijos, todėl visų pirma gali būti nemalonu veidą tepti kūno aliejumi ar itin skystu kremu. Be to, produktų, kurie skirti veido odai, sudėtyje yra komponentų, saugančių odą nuo senėjimo, mažinančių jautrumą bei raminančių ingredientų, o to kūnui skirtuose produktuose gali nebūti“, – teigia vizažistė.

Pasilepinus saulės spinduliais priemones su SPF apsauga būtina kruopščiai nuplauti ir nuo veido, ir nuo viso kūno. Mat tokioje kosmetikoje esančios smulkios dalelės likusios ant odos gali užkimšti poras.

„Valymas yra vienas svarbiausių žingsnių naudojant kosmetiką su SPF filtrais. Kad oda būtų švari ir gaivi, reikia švelniai nušveisti odą, pašalinti visus kosmetikos likučius. Veidą po saulės vonių rekomenduojama palepinti kaukėmis, o nakčiai patepti atstatomuoju, raminamuoju, drėkinamuoju kremu. Toks ritualas ne tik užtikrins gražų ir saugų įdegį, bet ir neleis odai išsausėti“, – pataria J. Liaudinienė.