Problema, apie kurią moterys vis dar bijo kalbėti

Apie tai, kad ši problema yra daug dažnesnė, nei mums gali pasirodyti, kalbėjo ZAP elektroepiliacijos studijos įkūrėja Ema Kazėnienė.
– Estetinės problemos ilgainiui gali virsti ir psichologiniu diskomfortu, stigma, ypač jeigu kalbame apie veido plaukuotumą. Kokios klientės ateina pas jus?
– Turime labai didelį spektrą klienčių – nuo jaunų merginų iki vyresnio amžiaus moterų. Mažai kam žinomas dalykas, bet labai didelis kiekis moterų slepia savo plaukuotumo problemas. Norėčiau akcentuoti, kad tai nebūtinai reiškia, jog yra nenormalu, nes labai dažnai moteris ateina galvodama: „Aš esu nenormali, kažkas su manimi yra negerai“, slepia tas problemas. Labai labai didelis kiekis moterų susiduria su šiomis problemomis.
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– Jeigu plaukuotumas yra padidėjęs, ką tai gali signalizuoti apie organizmo būklę?
– Reikėtų atkreipti dėmesį, jeigu plaukuotumas yra padidėjęs tokiose srityse kaip viršutinė lūpa, smakras, krūtinė, dekoltė zona, nugara, pilvas – šios zonos yra hormoninės. Jeigu yra pastebima, kad didėja plaukelių kiekis, reikėtų kreiptis į gydytoją endokrinologą ir ieškoti problemos, nes tai gali signalizuoti hormoninius sutrikimus.
– Ar moterys visa tai dažnai slepia?
– Taip, labai didelis kiekis moterų atvyksta, pavyzdžiui, dėl veido, bet po kokių metų laiko tik išdrįsta pasakyti, kad turi problemą ir krūtinės srityje. Kadangi labai daug kas tai slepia, sugalvojau tokį projektą ir suradau vieną merginą, kuriai padovanojau elektroepiliacijos kursą. Mes kartu rodome būtent šią problemą, rodant jos situaciją, tą plaukuotumą, kad netgi ir jaunam žmogui gali tai būti problema, ir kaip mes ją sprendžiame. Taip pat, kaip moteris jaučiasi turėdama šią problemą, nes tai yra labai didelis kompleksas ir moterį tai paveikia psichologiškai.
– Kokių reakcijų susilaukėte socialinėje erdvėje, pradėjusios dalintis tokia istorija? Ar buvo didelis įsitraukimas?
– Labai didelis įsitraukimas, nes žmonėms tai yra nauja. Labai daug kas iš tikrųjų nežino ir nesitiki, kad gali būti tokia problema, bet iš tikrųjų sulaukiame labai labai daug palaikymo, net ir nesitikėjome tokio didžiulio kiekio palaikymo iš žmonių. Paskatino apie tai kalbėti, neslėpti, nes tai yra normalu, moteriška ir tai nėra vyriška. Yra stereotipas, kad jeigu ant krūtinės ar veido auga plaukeliai, tai jau būtinai vyriška. Tikrai ne, tai yra žmogiška. Skatinu neslėpti, kalbėtis su artimaisiais, nes tikrai taip gali būti.
– Koks yra didžiausias mitas apie plaukelių šalinimą?
– Tikriausiai pats didžiausias mitas tai yra, kad skutimas stimuliuoja plaukų augimą. Moksliškai yra įrodyta, kad tai yra netiesa, kadangi skustuku braukiame per patį odos paviršių. Mūsų plauko folikulas yra per giliai, jog jis būtų sustimuliuotas kažkokiu būdu. Kalbant apie pešiojimą, situacija yra visiškai kitokia, kadangi išrauname iš, sakykime, odos vidaus, ir dėl to stimuliacija jau vyksta viduje. Tačiau skusti, trumpinti žirklutėmis, peiliukais nereikėtų bijoti, kadangi jeigu vyksta kažkoks pokytis, tai jis vyksta dėl hormoninio pokyčio organizme, negu kad nuo pačio skutimo.
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