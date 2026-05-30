Didžiųjų apuokų jaunikliai – jau laisvėje

„Šiemet į gamtą paleisti pernai pavasarį zoologijos sode išsiritusių didžiųjų apuokų patinas ir patelė. Paukščiai į natūralią aplinką perkelti naudojant minkštąjį paleidimo būdą. Kurį laiką apuokai gyveno Šiaulių rajone įrengtame ir natūraliai aplinkai pritaikytame adaptaciniame voljere. Vėliau paukščiai patys pasirinko išskridimo laiką, o pirmosiomis dienomis pritrūkę pašaro dar galėjo sugrįžti“, – pasakoja zoologijos sodo atstovė Rasa Mikuličienė.
Abu apuokai paženklinti žiedais, jiems uždėti GPS siųstuvai, kad būtų galima juos stebėti, rinkti duomenis, svarbius tolesnei šios į Lietuvos raudonąją knygą įrašytos rūšies apsaugai. Adaptacijos laikotarpiu paukščius prižiūrėjo ir toliau stebi asociacija „Ekosistemų apsaugos centras“.
Siekiama, kad paukščiai gerai įsitvirtintų gamtoje, sudarytų naujas poras. Vienas sėkmingiausių pavyzdžių – Šiaulių Pietinia apuokų pora, kurią sudaro galbūt zoologijos sodo arba asociacijos nelaisvėje išaugintas ir vėliau paleistas patinas bei iš Šveicarijos zoologijos sodo atvežta ir į laisvę paleista patelė.
„Didieji apuokai atlieka svarbų vaidmenį ekosistemoje. Jie reguliuoja graužikų ir kitų smulkių gyvūnų populiacijas, palaiko biologinę pusiausvyrą ir netiesiogiai prisideda prie ligų plitimo mažinimo“, – pažymi R. Mikuličienė.
Šiems retiems paukščiams išlikti trukdo nykstančios buveinės, žmonių trikdymas perėjimo metu ir įvairios kitos su žmogaus veikla susijusios grėsmės. Didžiųjų apuokų jaunikliai neretai žūsta nuo plėšrūnų, atsitrenkę į neizoliuotus elektros linijų laidus, o dėl nedidelio šių paukščių skaičiaus ir fragmentiško paplitimo mūsų šalyje populiaciją atkurti yra sudėtinga.
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