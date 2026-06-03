„Google“ nori paleisti milijonus uodų: paaiškino, kam to prireikė

Įgyvendindama programą, pavadinimu „Debug“, „Google“ ketina suburti sterilių patinų uodų armiją ir taip sumažinti ligas platinančių vabzdžių skaičių, rašo „The Guardian“.
Uodai kasmet pražudo daugiau žmonių nei bet kuris kitas gyvis pasaulyje, platindami mirtinas ligas, tokias kaip dengės karštligė, Vakarų Nilo virusas, Zika, čikungunijos virusas ir maliarija.
Federalinio registro pranešime teigiama, kad JAV Aplinkos apsaugos agentūra (EPA) peržiūri „Google“ prašymą leisti per dvejus metus Floridoje ir Kalifornijoje kasmet paleisti iki 16 milijonų uodų. EPA turėtų nuspręsti, ar patvirtinti „Google“ prašymą iki birželio 5 d.
Vienas iš pagrindinių „Google“ testuojamų metodų – auginti uodų patinus su natūraliai atsirandančia bakterija, kuri neleidžia jiems turėti palikuonių su laukinėmis uodų patelėmis. Kai užsikrėtęs patinas bando poruotis su laukine patele, jos kiaušinėliai neišsirita.
„Su kiekviena karta populiacija mažėja“, – aiškino „Google“.
Kadangi paleidžiami tik patinai, jie nesikandžioja ir neplatina ligų. Tai reiškia, kad ligas platinančių uodų populiacija laikui bėgant gali sumažėti.
Šis „Google“ žingsnis nėra unikalus. Bendrovė remiasi moksliniu metodu, kurį ekspertai jau dešimtmečius naudoja įvairiems probleminiams vabzdžiams naikinti.
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