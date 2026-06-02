Į šį urvą patekęs žmogus gali mirti per 10 minučių: viduje slepiasi milžiniški kristalai

Kodėl urvas yra mirtinai pavojingas
Nepaisant įspūdingo grožio, turistams patekti į urvą griežtai draudžiama. Viduje vyrauja ekstremalios sąlygos: temperatūra nuolat siekia 58 laipsnius karščio, o oro drėgmė svyruoja nuo 90 iki 99 proc.
Jei žmogus be apsaugos ten išbūtų ilgiau nei 10 minučių, jo plaučiuose pradėtų kauptis skysčiai, o tai gali baigtis mirtimi. Tyrinėdami urvą mokslininkai naudoja specialius karščiui atsparius kostiumus su kvėpavimo aparatais, tačiau net ir su jais dirbti galima ne ilgiau kaip valandą.
Patys kristalai yra itin slidūs dėl kondensato, o jų struktūra labai minkšta – vos 2 balai pagal Moso kietumo skalę. Dėl to jie gali būti lengvai pažeisti ar net sulaužyti žmogaus svorio. Be to, kristalai tokie minkšti, kad juos galima subraižyti paprasčiausiai perbraukus paviršių nagu, kurio kietumas siekia apie 2,5 balo.
Kaip susiformavo milžiniški kristalai
Maždaug prieš 26 milijonus metų dėl magminės veiklos susiformavo Naikos kalnas, kurio urvus užpildė karštas vanduo, prisotintas kalcio sulfato. Vandeniui pamažu atvėsus iki 58 laipsnių karščio, pradėjo formuotis gipso kristalai.
Mokslininkai mano, kad šie milžiniški kristalai po mineralizuotu vandeniu nenutrūkstamai augo nuo 500 tūkst. iki 1 mln. metų. 2017 metais NASA mikrobiologai kristalų viduje aptiko net gyvų mikroorganizmų, kurių amžius siekia apie 50 tūkst. metų.
Tačiau naudingųjų iškasenų gavyba sustabdė natūralius procesus. Ieškodamos švino, cinko ir sidabro, kasybos bendrovės pumpavo vandenį iš požemių, todėl milžiniški kristalai atsidūrė pavojuje sugriūti nuo savo pačių svorio.
Tik 2015 metais kasyba buvo sustabdyta, todėl vanduo pamažu pradėjo grįžti į urvą ir sudarė sąlygas atkurti šio unikalaus gamtos stebuklo augimo procesą.
Naujausi komentarai