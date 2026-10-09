Invazinėms rūšims naikinti skirs 1,33 mln. eurų

Sosnovskio ir Mantegacio barščiams „Natura 2000“ teritorijose naikinti numatyta 8,8 tūkst. eurų, kitose teritorijose – 647,2 tūkst. eurų.
Dar 617,3 tūkst. eurų parama skirta ispaniniam arionui naikinti, o 57,5 tūkst. eurų – didžiajai kanadinei rykštenei.
Dėl finansavimo gali kreiptis savivaldybių administracijos, gyventojai ir juridiniai asmenys.
Anot ministerijos, invazinių rūšių naikinimas numatytoje teritorijoje turės būti vykdomas ketverius metus iš eilės, bet ne ilgiau nei iki 2030 metų rugpjūčio 1 dienos.
Pasibaigus finansavimo laikotarpiui, dar vienerius metus savo lėšomis reikės stebėti, siekiant įvertinti, ar sunaikinta rūšis neatsinaujina. Prireikus, ją teks naikinti pakartotinai pagal veiksmų planą.
Paraiškos priimamos informacinėje sistemoje APVIS nuo penktadienio iki lapkričio 9 d. 17 val.
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