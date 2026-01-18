Kaip tinkamai atsiprašyti savo katės: veterinarės patarimai

Bet kokiu atveju, jei matote nusiminusią katės snukučio išraišką ir jaučiate poreikį atsiprašyti, svarbu tai padaryti tinkamai. Tai leis jūsų katei suprasti, kad gailitės dėl to, kas įvyko.
Ledinys „Catster“ siūlo rekomendacijas, kurias patvirtino praktikuojanti veterinarijos gydytoja dr. Maja Platisa. Yra septyni pagrindiniai patarimai:
1. Supraskite, kaip įžeidėte savo katę. Savo klaidos supratimas sumažins pasikartojimo tikimybę ateityje.
2. Suteikite katei laiko nusiraminti. Kaip ir žmonėms, katėms reikia duoti laiko „atvėsti“ po incidento. Priešingu atveju bandymai užmegzti kontaktą gali būti bergždi.
3. Veikite ramiai, lėtai ir atsargiai. Jei po „konfrontacijos“ būsite pernelyg energingi savo judesiais ir veiksmais, tai gali išprovokuoti katės bėgimo instinktą. Tai tikrai nebus naudinga jūsų santykiams.
4. Atsiprašykite. Žinoma, katė nesupras, ką jūs ten murmate. Tačiau svarbu ne žodžiai, o balso tonas.
5. Suteikite katei galimybę sureaguoti. Švelniai pasikalbėję su kate, galite patikrinti jos reakciją atsargiai ištiesdami ranką. Jei katė pauostys jūsų ranką ar net pradės į ją trintis, galite švelniai paglostyti augintinę.
6. Pažaiskite su kate. Pasiūlymas pažaisti yra geras būdas atkurti pasitikėjimą jūsų santykiuose. Žaidimas su kate parodo jai, kad ja rūpinatės.
7. Pasiūlykite skanėstą. Tai galingas koziris, tačiau ekspertai pataria jį pasilikti pabaigai, kai bus atlikti visi ankstesni veiksmai. Skanėstas padės stabilizuoti katės emocinę būseną.
Kiti patarimai, kaip bendrauti su augintiniais
Kaip rašė UNIAN, nors katės gerai reguliuoja savo kūno temperatūrą, patogiausiai jos jaučiasi 20–25 °C temperatūroje. Žemesnėje nei 10 °C temperatūroje jos pradeda ieškoti šilumos, o žemesnė nei 5 °C temperatūra kelia rimtą pavojų sveikatai.
Daugumai kačių nepatinka, kai liečiamas jų pilvas, letenos, šlaunys ir uodega, o kūno įtampa, šnypštimas ar smarkus miauksėjimas yra signalai, kad reikia nustoti glostyti.
