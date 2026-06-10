Metelių regioniniame parke bus apgyvendintos retos rūšies auksavabalio lervos

Anot Lietuvos gamtos fondo, lervos bus perkeltos į specialiai joms paruoštą dirbtinę buveinę natūralioje aplinkoje.
Niūriaspalvis auksavabalis – reta ir visoje Europoje saugoma rūšis, priklausoma nuo senų drevėtų medžių buveinių.
Šio vabalo populiacijos daugelyje vietovių nyksta dėl tinkamų buveinių trūkumo ir jų fragmentacijos.
Fondo teigimu, tai kartu yra ir skėtinė rūšis, nes ją saugant išsaugomos ir kitos retos rūšys, priklausomos nuo senų lapuočių medžių.
Lietuvos gamtos fondas kartu su partneriais Lietuvoje ir Latvijoje įgyvendina „LIFE Osmo Baltic“ projektą, kurio tikslas – sukurti tarpvalstybinį ekologinį brandžių medžių tinklą, dar vadinamą „Senųjų ąžuolų keliu auksavabaliui Lietuvoje ir Latvijoje“.
Šiuo tinklu siekiama sudaryti sąlygas niūriaspalvio auksavabalio populiacijoms išlikti, plėstis ir keistis individais tarp atskirų teritorijų.
„Tikimasi, kad į dirbtinę buveinę perkeltos lervos sėkmingai užbaigs vystymąsi ir ateityje sustiprins vietinę niūriaspalvio auksavabalio populiaciją“, – teigia fondas.
Į Lietuvos raudonąją knygą niūriaspalvis auksavabalis įrašytas 1989 metais.
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