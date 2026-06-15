Nors vasara tik prasidėjo, šiuose miškuose jau randami įspūdingi baravykai

Slovakijoje grybauti jau galima ir vasaros pradžioje. Tiesa, norintieji pripildyti krepšius turi daug vaikščioti arba gerai pažinoti mišką.
„Atsitiko taip, kad kai kur lijo daugiau, ir šiose vietose jau pasirodo baravykai. Turiu pabrėžti, kad tai gana išskirtinės vietos, vadinasi, žmogus turi šiek tiek geriau žinoti, kur jie auga. Galima rasti ūmėdžių, voveraičių ar net po vieną beržinį baravyką“, – teigė mikologas Vladimír Kunca.
Vyro krepšyje – daugybė stambių baravykų.
„Baravykai šiuo metu yra labiausiai paplitusi grybų rūšis, kurią galima rinkti. Atsižvelgiant į klimato kaitą, kuri aiškiai pasireiškia ir atšilimu, gana įprasta, kad iki gegužės pabaigos ar birželio pradžios galima pririnkti gražių krepšių baravykų ir kitų grybų“, – tvirtino jis.
Teigiama, kad artimiausiomis dienomis orai bus palankūs grybauti, t. y. bus mažai debesuota, galimas trumpalaikis lietus, tačiau tropinių karščių nenumatoma.
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