Priemonės nuo saulės nudegimo – ar jų reikia augintiniams?

Kaip žmonės, nudegę gyvūnai gali jausti skausmą, o ilgas buvimas saulėje kraštutiniais atvejais gali sukelti net odos vėžį.
Šios veislės – jautriausios
Intensyviai plieskianti saulė gali paveikti šuns ar katės odą, pavienius jos lopinėlius. Jų ausys, nosis, vokai ir pilvas taip pat gali nukentėti.
Rožinę odą ar šviesios spalvos kailį turintys gyvūnai gali būti ypač pažeidžiami. Stafordšyro terjerai, bokseriai, bulterjerai, vokiečių trumpaplaukiai pointeriai ir kinų kuoduotieji šunys yra ypač linkę nudegti saulėje.
Tinkamas kremas
Kai kurios veikliosios medžiagos, esančios žmonėms skirtuose apsaugos nuo saulės kremuose, yra toksiškos augintiniams, todėl veterinarai rekomenduoja naudoti augintiniams saugų ir vandeniui atsparų apsaugos nuo saulės kremą, kurio SPF yra 30 ar didesnis. Šis kremas taip pat turėtų būti atsparus vandeniui.
Kai kurios įmonės parduoda kartaus skonio apsaugos nuo saulės kremus, kad gyvūnai jo nenulaižytų.
Rekomenduojama pirmiausia apsaugos nuo saulės kremu patepti nedidelį odos plotą ir palikti 24 valandoms, kad gyvūnas į jį nereaguotų ir nepultų laižyti.
Įkaista itin greitai
Be to, prasidėjus vasarai, nepamirškite ir perkaitimo automobilyje rizikos.
Stanfordo universiteto tyrimas parodė, kad, nepriklausomai nuo lauko temperatūros, temperatūra automobilio viduje per valandą gali pakilti daugiau nei 5 °C. Dėl šios priežasties neturėtumėte palikti savo augintinio automobilyje net kelioms minutėms.
Termometro stulpeliui kylant aukštyn, venkite karštų paviršių. Įkaitę šaligatviai, paplūdimiai ir kiti paviršiai gali smarkiai pažeisti jūsų augintinio letenų pagalvėles.
Nustebsite, kaip dažnai veterinarai diagnozuoja šią traumą. Patikrinta taisyklė yra paprasta: jei paviršius per karštas, kad galėtumėte eiti basomis, jis per karštas ir jūsų šuniui.
Kai kurios veikliosios medžiagos, esančios žmonėms skirtuose apsaugos nuo saulės kremuose, yra toksiškos augintiniams, todėl veterinarai rekomenduoja naudoti augintiniams saugų ir vandeniui atsparų apsaugos nuo saulės kremą (be cinko oksido ir cheminių priedų), kurio SPF yra 30 ar didesnis.
Neskuskite
Kai kurie šunų šeimininkai vasarą savo augintinius nuskuta manydami, kad jiems daro paslaugą. Esą tai padeda apsisaugoti nuo karščio. Tačiau būtina suprasti, kad šuns kailis saugo jį nuo karščio, todėl skutimas nėra pats geriausias sumanymas.
Jei vis tiek norite augintinį trumpai nukirpti, patariama nebent apkarpyti ilgaplaukio šuns kailį, ypač jei jis nukaręs aplink kojas. Be to, vasarą derėtų dažniau šukuoti savo šunis, nes taip galima suploninti storą jų kailį ir atsikratyti išsišėrusių augintinio plaukų.
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