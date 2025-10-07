Slovakijos aplinkosaugininkai reikalauja stabdyti masinį lokių naikinimą

Slovakijos nacionalistų vyriausybė balandžio mėnesį pritarė 350 lokių išskerdimui, motyvuodama tuo, kad jie kelia pavojų žmonėms ir kad jų populiacija nuolat auga.
Ji taip pat paskelbė nepaprastąją padėtį daugumoje Slovakijos rajonų dėl „nepageidaujamo“ lokių buvimo po mirtinų išpuolių ir leido vartoti rudųjų lokių mėsą.
Anksčiau šią savaitę Aplinkos ministerija paskelbė, kad visoje Slovakijoje iš viso nušauta 160 lokių, ir teigė, kad tai yra visų laikų rekordas.
„Slovakijoje lokių populiacijos kreivė yra teigiama, todėl būtinas platus reguliavimas“, – žurnalistams sakė aplinkos ministras Tomas Taraba.
Aplinkos ministerijos valstybės sekretorius Filipas Kuffa sakė, kad populiacijos sumažėjimas tikriausiai „sudaro 200 lokių“, atsižvelgiant į natūralias mirtis, sugautus ir sumedžiotus individus.
Aplinkosaugininkas Marianas Hletko antradienį pasmerkė vyriausybės vykdomą „masinį lokių naikinimą“ Slovakijoje ir įspėjo, kad, kaip parodė neseniai atliktas tyrimas, per artimiausius dešimtmečius jiems gali „grėsti išnykimas“.
Įstatymų leidėjas Michalas Wiezikas agentūrai AFP sakė, kad „lokių žudymas Slovakijoje turi būti sustabdytas“, pridurdamas, kad tai „naikina gamtą neregėtu mastu“.
Slovakija privalo laikytis ES direktyvos, pagal kurią leidžiama naikinti tik probleminius lokius, darančius žalą turtui ar puolančius žmones, ir tik tuo atveju, jei nėra jokios kitos išeities.
Gamtosaugininkai ne kartą pasmerkė naująjį įstatymą, teigdami, kad lokių užpuolimų skaičius nesumažėjo, nepaisant to, kad buvo padidintas skerdimo mastas.
Šiais metais yra užregistruota 19 lokių išpuolių, per kuriuos buvo sužeista 17 žmonių, pranešė vietos žiniasklaida.
Oficialiais duomenimis, šalyje gyvena nuo 1 012 iki 1 275 lokių. Pernai 5,4 mln. gyventojų turinčioje šalyje iš viso buvo nušauti 92 lokiai.
Naujausi komentarai