 Už lojančius šunis – baudos iki 1000 eurų: ką privalo žinoti augintinių šeimininkai

Už lojančius šunis – baudos iki 1000 eurų: ką privalo žinoti augintinių šeimininkai

2026-05-28 05:00
Arnas Mazėtis (LNK)

Kretingoje šuns triukšmas bute jo šeimininkei baigėsi net teismo nuosprendžiu ir bauda. Kaip dažnai daugiabučių gyventojai sulaukia tokių baudų, kokio dydžio jos yra ir ar galima laikyti keturkojį be kaimynų sutikimo, pasakojo Vilniaus miesto savivaldybės Viešosios tvarkos grupės vadovas Andžej Diniķis.

– Ar dažnai savivaldybė gauna pranešimų dėl kaimynų laikomų šunų skleidžiamų garsų?

– Gauna. Lyginant su kitais pažeidimais, nepasakyčiau, kad dažnai, bet pasitaiko tikrai.

– Ar kaimynai tai kažkaip fiksuoja? Kas tame skunde būna parašyta?

– Įvairiai būna. Būna tiesiog parašyta, kad šuo nuolat loja ar staugia, būna ir pridėti garso ar vaizdo įrašai. Tai priklauso, matyt, ir nuo situacijos – ar tai yra butas, ar namas, ar šuo laikomas lauke, ar uždarytas.

Andžej Dinikis
Andžej Dinikis / LNK stop kadras

– Kas gresia šeimininkams? Ar yra realiai nubaustų per šiuos metus ir kokios tos baudos yra?

– Nubaustų yra, atsakomybė numatyta nuo 150 iki 1000 eurų. Tačiau reikia pasakyti, kad vertinama būtent tai, ar nuolatinis šuns lojimas ar staugimas trikdo kitų asmenų darbą arba poilsį.

– Kokie argumentai tų gyventojų, kurie sulaukia baudų? Ar jie imasi veiksmų?

– Dažniausiai imasi. Dažnai būna taip, kad žmonės nežino apie tą situaciją. Kartais kaimynai, kurie pasiskundžia, nesivargina prieš tai pakalbėti su kaimynu ir informuoti, todėl gyventojai būna linkę tas problemas spręsti. Ne visada tai įvyksta čia ir dabar, nes tam reikia, matyt, ir truputį laiko, kažkokių papildomų pagalbų iš šalies, žmonių, kurie išmano gyvūnų elgesį ir žino, kaip tai spręsti. Tikrai imasi veiksmų, nėra taip, kad tiesiog ignoruoja, kadangi, kaip ir minėjau, tos baudos nemažos.

Visas reportažas – LNK vaizdo įraše:

– Kai kuriose savivaldybėse tarsi yra reikalavimas, norint laikyti augintinį, gauti kaimynų sutikimą. Ar logiškas toks reikalavimas?

– Dėl logikos nenoriu argumentuoti. Kiekviena savivaldybė turi teisę papildomai priimti tam tikrus reikalavimus savo savivaldybės teritorijoje. Vilniuje tokio reikalavimo nėra.

Šiame straipsnyje:
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šuns lojimas
Triukšmas
baudos
daugiabučiai
kaimynų skundai
augintiniai
gyvūnų laikymas
savivaldybė
Vilniaus savivaldybė
Andžej Dinikis
gyvūnai

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Kira
Tai tie, kas skiria baudas tegul ateina ir perpjauna balso stygas lojantiems šunims.
0
-3
Manau
kad čia kaip ir visur šiais laikais,''perlenkiama lazda'' Nagi prisiminkim kaip buvo kažkur prieš 40 metų. Ogi daugiabučių kvartaluose aidėjo muzika, klegėjo žmonės, kaimynas su kaimynu laiptinėj pletkindavo atsisėdę ant suoliukų ar ,,darė'' alaus butelką, vaikai žaidė aikštelėse, jei kas darydavo gimtadienį ar kitą šventę, iš anksto ateidavo perspėt kaimynus (o kitą kartą ir be perspėjimų varydavo 3 paras kol tie patys kaimynai neiškviesdavo milicijos)..Miestas, kvartalai, gatvės iki paryčių būdavo gyvi, ūžė, virė, gamyklos uostas irgi dusliai dundėdavo visą parą...Dabar visur net dieną tyla kaip kapuose. Ir va net atsiranda tokios nesamonės kaip šitas potvarkis. Nes matomai jau net draust nėra ką. Tai uždrausim lot šunims. Nepamiršdami gana riebiai apiplėšt šeimininka jeigu tas šuo nesilaikys lojimo įstatymo:D)
1
-1
šuns
lojimas, katės miauksėjimas trukdo, o butų remontai NETRUKDO??????? KIEK nubausta remontininkų?????
4
-3
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