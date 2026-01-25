Užfiksuota: šamai ramiai „pasivaikščiojo“ sausuma

Apie tai praneša „IFLScience“.
Pažymima, kad tai afrikiniai aštriadančiai šamai (Clarias gariepinus).
„Pamatyti juos sausumoje – retas atvejis, tačiau būti šalia oru kvėpuojančių šamų visada rizikinga“, – teigiama straipsnyje.
Vaizdai buvo užfiksuoti „Africam Live Cam“ internetine kamera „Naledi Bush Lodge“ namelyje Pietų Afrikoje.
Šamai, ieškodami maisto, maždaug 20 minučių šliaužė iš vandens ir vėl į jį. Pasak Pietų Afrikos nacionalinio biologinės įvairovės instituto, šie šamai yra visaėdžiai ir minta įvairiu maistu, įskaitant vaisius, sėklas, įvairius vandens bestuburius, smulkius stuburinius ir smulkius žinduolius. Tačiau maistas nėra vienintelė priežastis, kodėl jie palieka vandenį.
Pažymima, kad regione neseniai kilo potvyniai, todėl gali būti, kad šamai bandė apsiprasti sausumoje, kol sąlygos dar buvo gana drėgnos. Taip pat žinoma, kad šie šamai keliauja per sausumą, ieškodami naujų buveinių, kai jų telkiniai išdžiūsta. Toks elgesys yra retas, o dar rečiau jį pavyksta užfiksuoti vaizdo kamera.
„Jie pasirodydavo ir dingdavo maždaug 20 minučių, greičiausiai ieškodami maisto. Visada įdomu pamatyti ką nors tokio neįprasto. Dažniausiai tai vyksta, kai vandens telkiniai išdžiūsta, tačiau šiuo metu šioje teritorijoje kilo potvynis, todėl jie, tikėtina, dėl to jie jaučiasi saugesni“, – sakė „Africam“ atstovas.
