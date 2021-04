Vyras žmonos akivaizdoje plikomis rankomis užmušė pasiutusią vilkę

Incidentas įvyko penktadienį, balandžio 9-ąją, Borisoglebsko mieste. Vyras vakare vaikščiojo su žmona ir apie 22 val. pamatė link jų atbėgantį žvėrį.

Moteris pagalvojo, kad tai šuo, tačiau vyriškis iš karto suprato, kad tai vilkas.

Kai plėšrūnas užpuolė vyrą ir griebė jam už kojos, Borisoglebsko gyventojas nesutriko.



Jis vilkei pražiodė nasrus, prispaudė prie žemės ir uždusino.

Per susirėmimą vyras patyrė kojos traumą. Be to, nukentėjusiajam teks skiepytis, nes paaiškėjo, kad užmuštas gyvūnas sirgo pasiutlige.

„Visą gyvenimą čia dirbu veterinare, bet nuo 1997 metų tai pirmas atvejis, kai vilkui nustatyta pasiutligė“, – sakė veterinarijos specialistė.