Astrologai ragina suklusti: keturiems Zodiako ženklams pranašaujami lemtingi karjeros pokyčiai

Astrologijoje šis planetų išsidėstymas vadinamas sekstiliu – tai itin palankus ir palaikantis ryšys. Šiuo atveju smalsi, greita ir sumani Dvynių Saulės energija sulaukia griežto, bet naudingo palaikymo iš Saturno Avino ženkle, kuris atneša tvarką, atsakomybę ir gebėjimą suvaldyti savo impulsus.
Saulė visada simbolizuoja mūsų gyvybingumą ir vidinę jėgą. Kol ji vieši Dvyniuose, mes visi tampame smalsesni, daugiau bendraujame, generuojame šimtus idėjų ir nuolat ieškome naujų galimybių. Tačiau šis Oro ženklas turi ir minusą – jis gali visiškai išbarstyti mūsų dėmesį. Štai čia į pagalbą ateina Saturnas – disciplinos ir ribų planeta.
Kadangi Saturnas šiuo metu yra ryžtingame Avino ženkle, kosmosas mus ragina veikti ir lyderiauti, tačiau neskubinti įvykių. Užduokite sau klausimą: ar dabar veikiate vedami tikros drąsos, ar tiesiog nekantrumo? Ar esate pasiruošę prisiimti atsakomybę, ar tiesiog plaukiate pasroviui?
Šis planetų derinys padeda padrikas mintis ir pokalbius paversti realia strategija. Galbūt pagaliau susitvarkysite savo dienotvarkę arba susitelksite ties vienu svarbiausiu tikslu, užuot bandę vaikytis kelis triušius vienu metu. Atėjo metas susikoncentruoti ir pakilti į naują lygį.
Avinas (kovo 20 – balandžio 19)
Pradėkite elgtis taip, tarsi jūsų balsas turėtų galią, Avine. Saulei apšviečiant jūsų komunikacijos sektorių, o Saturnui stiprinant jūsų savivoką, šis metas yra itin palankus kalbėti apgalvotai, užuot karštakošiškai reagavus į akimirkos emocijas. Kovokite už save, pasitikslinkite planus ir pagaliau garsiai išsakykite savo poziciją.
Jautis (balandžio 19 – gegužės 20)
Saugokite savo dvasinę ramybę ir priimkite vieną gerai apgalvotą sprendimą, už kurį ateities „aš“ jums padėkos, Jauti. Saulė Dvyniuose aktyvina jūsų finansų, vertybių ir savivertės sektorių, o Saturnas Avine įneša disciplinos į jūsų asmeninį gyvenimą. Tai gali pasireikšti rimtesniu biudžeto planavimu arba emocinio išlaidavimo ribojimu. Taip pat gali būti, kad už uždarų durų asmeniškai kovojate su baimėmis, susijusiomis su pasitikėjimu savimi ar nepriklausomybe.
Dvyniai (gegužės 20 – birželio 20)
Jūsų asmeninis sužydėjimas atrodo visiškai kitaip, kai už jo slepiasi reali strategija, Dvyniai. Žinoma, jūs esate pagrindinis šios istorijos herojus... tačiau dabar jums reikia veiksmų plano! Laimei, Saturnui aktyvinant jūsų 11-uosius namus, atsakingus už ryšius ir bendruomenės reikalus, pradedate rimtai žiūrėti į tai, kas esate ir kur einate. Galbūt įsipareigosite asmeniniam tikslui arba suprasite, kurie ryšiai iš tikrųjų palaiko jūsų augimą ilgalaikėje perspektyvoje. Ne visi keliaus su jumis į kitą etapą, ir tai yra normalu.
Vėžys (birželio 21 – liepos 21)
Kitas jūsų lygis gali pareikalauti daugiau privatumo ir vienumos, Vėžy. Galų gale, Saulė juda per jūsų paslaptingus 12-uosius namus, o Saturnas suteikia struktūrą ir discipliną jūsų karjerai bei viešajai reputacijai. Gali atrodyti, kad ruošiatės kažkam didesnio, net jei pasaulis to dar nemato. Nesvarbu, ar dirbate užkulisiuose, ar ilsitės prieš svarbų žingsnį, nenuvertinkite asmeninės disciplinos galios.
Liūtas (liepos 22 – rugpjūčio 22)
Jei norėjote kažką pradėti, išmokti ar užmegzti ryšį su žmonėmis, kurie įkvepia jus augti, pradėkite nuo mažų žingsnelių, Liūte. Juk kita jūsų didžioji galimybė gali ateiti per tinkamą pokalbį. Saulei suteikiant energijos jūsų draugystėms ir 11-iesiems bendruomenės namams, o Saturnui aktyvinant jūsų devintuosius nuotykių namus, esate raginami mąstyti plačiau, bet dirbti išmaniau. Rinkitės tas erdves, kuriose galite tikslingai tobulėti.
Mergelė (rugpjūčio 22 – rugsėjo 22)
Tikslas – būti matomai, tačiau turėti tvirtą stuburą, Mergele. Saulė apšviečia jūsų karjeros sektorių, o Saturnas padeda rimtai pažvelgti į bendrą turtą, emocines ribas ir ilgalaikes investicijas. Gali būti, kad galvojate apie paaukštinimą pareigose, viešą vaidmenį ar finansinį žingsnį, reikalaujantį didelio įsipareigojimo. Kitaip tariant, dabar ne metas nurašyti savo kompetenciją ar persidirbti vien tam, kad įrodytumėte savo vertę. Būkite strategiškai gudrūs. Jūsų reputacija auga, tačiau kartu auga ir atsakomybė.
Svarstyklės (rugsėjo 22 – spalio 22)
Sunkus yra karūną nešiojančiojo vaidmuo, Svarstyklės. Dvynių Saulei aktyvinant jūsų devintuosius plėtros namus, o Saturnui Avine įnešant disciplinos į jūsų santykių sektorių, jūsų įsitikinimai, planai ir partnerystės patirs realybės patikrinimą – ir tai bus tik į naudą. Su kažkuo svarbiu galite aptarti mokslus, teisinius reikalus ar ilgalaikį tikslą. Santykiai neprivalo riboti jūsų laisvės, tačiau jie reikalauja sąžiningumo, brandos ir abipusiškumo.
Skorpionas (spalio 23 – lapkričio 22)
Metas rimtai susimąstyti apie tai, kuo dalijatės ir su kuo, Skorpione. Saulė juda per jūsų aštuntuosius namus, atsakingus už intymumą, pasitikėjimą, skolas ir transformaciją, o Saturnas suteikia struktūrą jūsų kasdienei rutinai bei įsipareigojimams. Tai gali būti momentas, kai pagaliau sutvarkysite finansinį reikalą arba nustatysite ribas emociniams įsipareigojimams. Jums nereikia nuolat sugerti visų kitų kuriamo chaoso – praktiški pokyčiai jūsų tvarkaraštyje, sveikatos įpročiuose ar darbo krūvyje padės vėl pajusti kontrolę.
Šaulys (lapkričio 22 – gruodžio 21)
Tinkamas pokalbis gali pakeisti visą dinamiką, Šauly. Saulei apšviečiant jūsų santykių sektorių, o Saturnui suteikiant struktūrą romantikos, vaikų ir saviraiškos reikalams, esate raginami į savo ryšius žiūrėti rimčiau, tačiau neprarandant savo vidinės ugnies. Tai gali atrodyti kaip santykių statuso apibrėžimas arba įsipareigojimas kūrybiniam projektui. Jei pasimatymai iki šiol atrodė nerimti arba kokia nors idėja likdavo tik fantazijų lygmenyje, šis planetų tranzitas padės nusileisti ant žemės.
Ožiaragis (gruodžio 21 – sausio 19)
Jūsų kasdienė rutina yra jūsų būsimo sužydėjimo pamatas, Ožiaragi. Saulė Dvyniuose aktyvina jūsų šeštuosius darbo, sveikatingumo ir kasdienių įpročių namus, o Saturnas Avine suteikia struktūrą jūsų namams ir emociniam pagrindui. Gali būti, kad suprasite, jog jūsų tvarkaraščiui, gyvenamajai erdvei ir šeimos dinamikai reikia daugiau tvarkos, kad galėtumėte funkcionuoti kuo geriau. Tai puikus metas susitvarkyti kalendorių ir reorganizuoti savo erdvę. Jums nereikia dramatiškų pokyčių – tik sistemų, kurios palaikytų žmogų, kuriuo tampate.
Vandenis (sausio 19 – vasario 18)
Žiūrėkite į idėją rimtai, net jei ji prasidėjo kaip pokštas, Vandeni. Saulei apšviečiant jūsų penktuosius kūrybos, romantikos ir saviraiškos namus, o Saturnui Avine stiprinant jūsų komunikacijos sektorių, aišku viena: jūsų žodžiai šiuo metu turi didžiulę galią. Kūrybinis projektas, flirtas ar įrašas socialiniuose tinkluose gali virsti kažkuo žymiai rimtesniu, jei suteiksite tam struktūrą. Neperkalbėkite savęs likti šešėlyje. Jei turite ką pasakyti – užrašykite tai, suorganizuokite arba paverskite planu.
Žuvys (vasario 18 – kovo 20)
Kurkite gyvenimą, kuriame jaustumėtės pakankamai saugiai, kad pasiektumėte sėkmę, Žuvys. Saulė juda per jūsų ketvirtuosius namus, atsakingus už namus ir emocinius pamatus, o Saturnas Avine atneša disciplinos jūsų finansams ir savivertei. Gali būti, kad rimtai galvojate apie savo gyvenimo sąlygas, šeimos atsakomybes arba tai, ko jums reikia, kad jaustumėtės saugiai. Tai gali būti momentas, kai susikursite biudžetą arba priimsite su namais susijusį sprendimą. Pradėkite nuo vieno praktiško plano, kuris palaikys ir jūsų dvasinę ramybę, ir ateities augimą.
Naujausi komentarai