Astrologė perspėja: šiomis birželio dienomis grožio procedūrų geriau atsisakyti

Tuščio Mėnulio laikotarpis labiau tinka poilsiui, atsigavimui, pradėtų darbų užbaigimui ir viskam, kas padeda sulėtinti tempą bei atkurti vidinę pusiausvyrą.
Likusiomis dienomis galima drąsiai rūpintis savo sveikata ir grožiu, gerinti odos bei plaukų būklę, rinktis tinkamas procedūras ir daugiau dėmesio skirti kūno poreikiams.
Birželio 1 d.
Mėnulis Šaulio ženkle visą dieną.
Poilsio diena. Rekomenduojamos tik švelnios procedūros: atpalaiduojamieji masažai, pasivaikščiojimai, kvėpavimo praktikos ir lengva kūno priežiūra.
Birželio 2 d.
Mėnulis be kurso iki 4.19 val.
Pasibaigus šiam laikotarpiui, palankus metas kirpimams, plaukų dažymui, veido ir kūno priežiūros procedūroms, lengvam fiziniam aktyvumui bei dantų profilaktikai.
Birželio 3 d.
Palanki diena kosmetologinėms procedūroms, odos priežiūrai, plaukų maitinimui, manikiūrui ir lengvoms atjauninimo procedūroms. Tinka vidutinio intensyvumo fizinis aktyvumas.
Birželio 4 d.
Mėnulis be kurso nuo 6.04 iki 16.45 val.
Šiuo laikotarpiu reikėtų vengti operacijų, grožio injekcijų, plaukų dažymo ir tiesinimo procedūrų.
Pasibaigus tuščio Mėnulio fazei, palankus metas stiprinamosioms procedūroms, masažams, nagų ir kaulų priežiūrai.
Birželio 5 d.
Mėnulis be kurso nuo 22.51 val.
Iki šio laikotarpio pradžios palanku kirptis, dažyti plaukus, rūpintis galvos oda ir atlikti lengvas kosmetines procedūras.
Birželio 6 d.
Mėnulis be kurso visą dieną.
Energija išsisklaido, todėl rekomenduojamos tik ramios veiklos: SPA procedūros, meditacija, poilsis ir švelni kūno priežiūra.
Birželio 7 d.
Mėnulis be kurso iki 3.43 val.
Vėliau palankus metas kosmetologinėms procedūroms, odos valymui, kirpimams, plaukų dažymui ir lengvoms treniruotėms.
Birželio 8 d.
Tinkama diena veido procedūroms, odos drėkinimui ir maitinimui, manikiūrui bei plaukų priežiūrai. Rekomenduojamas vidutinio intensyvumo fizinis krūvis.
Birželio 9 d.
Mėnulis be kurso nuo 3.38 iki 11.33 val.
Šiuo metu nerekomenduojamos operacijos ir grožio injekcijos.
Tinka atpalaiduojamosios vonios, pėdų priežiūra, aromaterapija ir švelnūs masažai.
Po šio laikotarpio galima planuoti vizitą pas kosmetologą, kirpėją ar stilistą.
Birželio 10 d.
Palanki diena kirpimams, plaukų dažymui ir priežiūrai, kosmetologinėms bei atjauninimo procedūroms, veido masažams ir fiziniam aktyvumui.
Birželio 11 d.
Mėnulis be kurso nuo 11.22 iki 15.28 val.
Šiuo metu rekomenduojama padaryti pertrauką aktyvesnei veiklai.
Vėliau palankūs masažai, kūno priežiūros procedūros, kirpimai, plaukų dažymas ir intensyvesnės treniruotės.
Birželio 12 d.
Tinka kosmetologinėms procedūroms, odos priežiūrai, tonizuojamosioms procedūroms, manikiūrui ir kūno priežiūrai. Gera diena sportui.
Birželio 13 d.
Mėnulis be kurso nuo 10.30 iki 16.06 val.
Nerekomenduojama dažyti plaukų, atlikti cheminio sušukavimo ar planuoti chirurginių operacijų.
Palankios maitinamosios kaukės, odos priežiūra ir atpalaiduojamosios procedūros.
Po šio laikotarpio galima planuoti įvairias kūno ir plaukų priežiūros procedūras.
Birželio 14 d.
Palanki diena kirpimams, plaukų dažymui, veido procedūroms, kosmetologijai, atjauninimo procedūroms bei kaklo ir pečių masažams.
Birželio 15 d.
Mėnulis be kurso nuo 5.54 iki 15.14 val.
Šiuo laikotarpiu rekomenduojama vengti kosmetologinių procedūrų ir kirpimų.
Vėliau tinka veido priežiūra, atjauninimo procedūros bei kaklo ir pečių masažai.
Birželio 16 d.
Palanki diena kūno priežiūrai, kosmetologijai, odos maitinimui, manikiūrui ir plaukų priežiūrai. Rekomenduojama lengva mankšta.
Birželio 17 d.
Mėnulis be kurso nuo 10.40 iki 15.05 val.
Nerekomenduojamos operacijos, injekcijos ir plaukų dažymas.
Pasibaigus šiam laikotarpiui, palanku rūpintis oda, atlikti kūno priežiūros procedūras ir daugiau ilsėtis.
Birželio 18 d.
Puiki diena kosmetologinėms procedūroms, veido priežiūrai, atjauninimo procedūroms, kirpimams, plaukų dažymui ir jų priežiūrai.
Birželio 19 d.
Mėnulis be kurso nuo 14.30 iki 17.37 val.
Šiuo metu nerekomenduojama kirptis ar dažyti plaukų.
Vėliau ypač palankus metas plaukų priežiūrai, kosmetologijai ir įvaizdžio atnaujinimui.
Birželio 20 d.
Palankus metas kosmetologinėms procedūroms, kūno priežiūrai, masažams, manikiūrui ir odos tonizavimui.
Birželio 21 d.
Mėnulis be kurso nuo 20.33 iki 23.55 val.
Iki šio laikotarpio rekomenduojama valyti odą, atlikti veido procedūras ir lengvai pasimankštinti.
Tuščio Mėnulio metu geriausia ilsėtis.
Birželio 22 d.
Tinka kosmetologijai, kūno priežiūrai, odos maitinimui, kirpimams, plaukų dažymui ir atjauninimo procedūroms.
Birželio 23 d.
Palanki diena plaukų priežiūrai, manikiūrui, masažams, kosmetologinėms procedūroms ir lengvam fiziniam aktyvumui.
Birželio 24 d.
Mėnulis be kurso nuo 7.11 iki 9.43 val.
Po šio laikotarpio palanku atlikti manikiūrą, kosmetologines procedūras, rūpintis oda, kirptis ir rinktis atjauninimo procedūras.
Birželio 25 d.
Tinka kūno priežiūrai, kosmetologijai, odos maitinimui, kirpimams, plaukų dažymui ir masažams.
Birželio 26 d.
Mėnulis be kurso nuo 20.10 iki 21.41 val.
Iki šio laikotarpio palanku atlikti kūno valymo procedūras, masažus ir rūpintis oda.
Tuščio Mėnulio metu nerekomenduojamos operacijos, injekcijos ir plaukų dažymas.
Birželio 27 d.
Palanki diena kosmetologijai, veido priežiūrai, atjauninimo procedūroms, kirpimams, plaukų priežiūrai ir manikiūrui.
Birželio 28 d.
Mėnulis be kurso nuo 8.05 val.
Poilsio diena. Tinka meditacija, kvėpavimo pratimai ir lengva odos priežiūra.
Birželio 29 d.
Mėnulis be kurso iki 10.18 val.
Po šio laikotarpio palankus metas kirpimams, plaukų dažymui, kosmetologinėms procedūroms, kūno priežiūrai ir odos tonizavimui.
Birželio 30 d.
Palanki diena plaukų priežiūrai, kosmetologijai, masažams, manikiūrui, atjauninimo procedūroms ir lengvoms treniruotėms.
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