Astrologinė prognozė rugpjūčio 31–rugsėjo 6 d.

Ką žada žvaigždės?
AVINAS
Nestigs drąsos reklamuoti savo veiklą, derėtis, mokytis ir savarankiškai ieškoti naujų galimybių, tačiau kategoriškas tonas gali apsunkinti tai, ką būtų galima lengvai išspręsti diplomatiškai. Savaitės pradžioje svarbius skaičiavimus ir dokumentus verta patikrinti kelis kartus. Asmeniniuose santykiuose gali išaugti lūkesčiai, tačiau ne viskas, ko norite jūs, šiuo metu vienodai svarbu kitam žmogui. Geriau daugiau klausti, nei skubėti daryti išvadas. Organizmas primins, kad reikia kokybiškai pailsėti, nes ilgai kauptas nuovargis gali būti juntamas stipriau.
JAUTIS
Seksis tvarkyti kasdienius reikalus, spręsti užsitęsusius darbo klausimus ir ieškoti praktiškesnių būdų užsitikrinti finansinį stabilumą, tačiau papildomų pareigų gali būti daugiau nei įprastai. Gali būti naudinga peržiūrėti ankstesnius planus ir grįžti prie projekto ar pajamų šaltinio, kurio galimybės dar nevisiškai išnaudotos. Poroje pavyks išspręsti nesutarimus, tačiau galite tapti smulkmeniškesni, todėl nekritikuokite partnerio dėl menkniekių. Emocinė įtampa gali greitai atsiliepti ir fizinei savijautai.
DVYNIAI
Pavyks didinti pajamas, kaupti finansinį rezervą ir priimti brandesnius sprendimus dėl pinigų. Norėsis iš naujo įvertinti profesinę kryptį, o prie kai kurių darbų, kuriuos manėte jau užbaigę, gali tekti sugrįžti. Būsite kūrybiškesni, o tai pravers tiems, kurių veikla susijusi su mokymu, konsultavimu, reklama, kūryba ar savarankiškais projektais. Santykiuose atsiras daugiau romantikos, lengvumo ir noro kartu patirti ką nors malonaus, todėl ši savaitė gali būti palankesnė bendram laisvalaikiui ir artumo stiprinimui. Nepamirškite judėti ir neleiskite darbui užgožti poilsio.
VĖŽYS
Daugiau pasitikėjimo savo sprendimais padės aiškiau matyti ilgalaikę kryptį. Palankus metas profesiniam augimui, mokymuisi ir naujų galimybių paieškai. Sėkmingai gali spręstis ir būsto, nekilnojamojo turto ar šeimos finansiniai klausimai. Atidžiai vertinkite finansinius pasiūlymus, tikrinkite skaičius ir venkite neapgalvotų pirkinių. Savaitė palanki šeimos santykiams stiprinti. Galite būti jautresni, todėl nereikėtų vieno neatsargaus pasakymo paversti konfliktu. Galite pervargti, todėl ramus laikas namuose, kokybiškas miegas padės atgauti jėgas.
LIŪTAS
Stiprės ambicijos ir noras patiems spręsti profesinius klausimus, tačiau galite suabejoti dar neseniai svarbiu atrodžiusiu tikslu. Didesnių pajamų gali padėti siekti pažintys, komandiniai projektai ar platesnis klientų ratas. Svarbius dokumentus ir naujus įsipareigojimus reikėtų dar kartą įvertinti. Gali sustiprėti poreikis turėti daugiau asmeninės erdvės, todėl partneriui kartais galite pasirodyti šaltesni ar labiau susitelkę į save. Santykiams bus naudingas ramus ir brandus pokalbis be kaltinimų. Bendra kelionė ar tiesiog daugiau laiko kartu gali padėti atkurti artumą.
MERGELĖ
Seksis užbaigti tai, kas anksčiau liko nepadaryta. Norėsis greitai pasiekti rezultatų profesinėje veikloje, tačiau santykiuose su vadovais ar kolegomis reikėtų vengti spaudimo ir pernelyg kategoriško tono. Savaitė tinkama tvarkyti biudžetą, didinti pajamas iš esamų šaltinių ir praktiškai įvertinti savo darbo vertę. Santykiuose gali tekti aiškiau apsibrėžti atsakomybės ribas, įsipareigojimus arba tai, ko abu tikitės iš bendros ateities. Visus neaiškumus geriau išspręsti pokalbiu. Nervų sistema gali būti jautresnė, todėl praverstų aiškesnės darbo ir poilsio ribos.
SVARSTYKLĖS
Labiau pasitikėsite savimi, lengviau seksis derėtis, o tai palankiai veiks jūsų profesinį įvaizdį. Todėl verta aktyviau pristatyti savo darbus, paslaugas ar idėjas. Gali atsiverti daugiau profesinių galimybių, todėl ilgalaikiai karjeros sprendimai gali pasiteisinti. Norėsis kurti harmoningesnius asmeninius santykius, todėl ši savaitė gali būti palanki susitaikymui, atviram pokalbiui ar bendriems planams su partneriu. Keliaujant, sportuojant ar daug judant reikėtų būti atsargesniems ir nepersitempti.
SKORPIONAS
Daugiausia dėmesio skirsite profesiniams tikslams, reputacijai ir atsakomybei, todėl galite būti labiau pastebimi. Verta investuoti į žinias ir profesinį tobulėjimą. Iki rugsėjo 2 d. gali kilti sunkumų kalbantis su vadovais ar priimant karjeros sprendimus, tad svarbius susitarimus verta tikslinti, o vėliau profesiniuose reikaluose turėtų atsirasti daugiau aiškumo. Asmeniniuose santykiuose daug ką išspręstų atviras pokalbis. Kadangi daugiau dėmesio skirsite darbui nei asmeniniam gyvenimui, svarbu partneriui parodyti, kad darbo rūpesčiai nereiškia emocinio atsitraukimo.
ŠAULYS
Pavyks išmintingiau spręsti mokesčių, paskolų, draudimo ar kitų finansinių įsipareigojimų klausimus, o sudėtingesnėje situacijoje – rasti palankesnę išeitį. Atsiras daugiau galimybių profesinėje veikloje, pavyks tartis su vadovais ar klientais – dėl to jūsų darbas gali būti geriau įvertintas. Svarbius sprendimus geriau priimti surinkus visą reikalingą informaciją. Santykiuose padidės ginčų tikimybė, jeigu abu norėsite vadovauti. Jei darbo tempą derinsite su kokybišku miegu, reguliariu judėjimu ir poilsiu, pavyks išvengti persitempimo.
OŽIARAGIS
Svarbiuose profesiniuose reikaluose verta ieškoti patikimų sąjungininkų, o ne viską atlikti vieniems. Gali atsirasti naudinga veiklos kryptis, susijusi su užsieniu. Pernelyg didelis darbo tempas gali paskatinti konfliktus su kolegomis. Asmeniniuose santykiuose gali atsirasti daugiau pasitikėjimo ir tarpusavio palaikymo. Verta kartu planuoti keliones ar naujas patirtis, o bendras tikslas gali padėti atgaivinti ryšį ir paįvairinti santykius. Organizmas gali priminti apie ilgai kauptą nuovargį, todėl būtina nepamiršti poilsio ir skirti laiko jėgoms atgauti.
VANDENIS
Pavyks tvarkyti kasdienius profesinius reikalus, spręsti užsitęsusias problemas ir stiprinti savo pozicijas konkurencinėje aplinkoje, todėl nuoseklus darbas gali duoti daugiau naudos nei greiti eksperimentai. Seksis kūrybiškai pristatyti savo gebėjimus, aktyviau reklamuoti veiklą ar imtis savarankiškų projektų, tačiau geriau pernelyg nerizikuoti finansiškai. Asmeniniuose santykiuose gali išryškėti tai, kas ilgiau buvo ignoruojama. Svarbu kalbėtis ramiai ir neskubėti iš karto priimti galutinio sprendimo. Organizmas primins, kaip svarbu laikytis sveikatai palankių kasdienių įpročių.
ŽUVYS
Pavyks kūrybiškai panaudoti savo žinias, patirtį ir talentus, todėl palanku plėtoti autorinius projektus, mokyti kitus ar ieškoti papildomų pajamų šaltinių veikloje, kurioje galite atskleisti savo gebėjimus. Bus lengviau išgirsti vienas kito poreikius, todėl ši savaitė tinkama susitaikyti, kurti bendrus planus ar stiprinti asmeninius santykius. Šiltesnis bendravimas skatins romantiką, o bendras laisvalaikis suteiks daugiau džiaugsmo. Daugiau dėmesio gali pareikalauti vaikų reikalai. Pakankamai ilsėdamiesi išlaikysite stabilesnę savijautą.
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