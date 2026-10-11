Astrologinė prognozė spalio 12–18 d.

AVINAS
Darbe nereikėtų prisiimti daugiau nei realiai galite atlikti. Gali sugrįžti ankstesnis pasiūlymas arba tekti iš naujo tartis dėl jau aptartų sąlygų. Noras viską nuspręsti vienam duos mažiau naudos nei aiškiai suderintos atsakomybės. Partnerystė gali tapti viena svarbiausių savaitės temų. Vieniši Avinai gali sulaukti daugiau dėmesio iš kito žmogaus, tačiau geriau stebėti jo veiksmus, o ne kurti lūkesčius. Gali didėti vidinė įtampa ir jautriau veikti skrandžio, krūtinės ląstos bei virškinimo sritis, todėl emocinis persitempimas gali gana greitai paveikti savijautą.
JAUTIS
Savaitė profesinėje srityje gali būti gana aktyvi, gali tekti ieškoti kitokio darbo modelio, daugiau matomumo ar netradicinių būdų siekti karjeros tikslų, tačiau rezultatus verta vertinti blaiviai. Santykiuose verta iš naujo įvertinti, kiek lieka vietos artumui, kai kasdienybėje daug pareigų. Gali sugrįžti seni priekaištai dėl dėmesio, atsakomybės ar buitinių reikalų. Daugiau dėmesio gali pareikalauti virškinimas, žarnynas, cukraus balansas ir organizmo reakcija į nereguliarų maistą ar per didelį saldumynų kiekį.
DVYNIAI
Palankus laikas ieškoti būdų daugiau uždirbti iš savo žinių, patirties ar jau turimų gebėjimų, tačiau kartu kyla rizika pinigus leisti greičiau nei jie ateina. Finansinius ar kūrybinius sprendimus geriau priimti ne pagal momentinį norą, nes tai, kas tą dieną atrodo patrauklu, vėliau gali pasirodyti mažiau naudinga. Poroms gali iškilti klausimų dėl vaikų, laisvalaikio, dėmesio vienas kitam ar to, kiek santykiuose liko spontaniškumo. Gali padidėti organizmo jautrumas nereguliariam valgymui, todėl daugiau dėmesio reikėtų skirti skrandžiui, virškinimui.
VĖŽYS
Gali būti daugiau pasitikėjimo savo gebėjimais ir tai padės priimti sprendimus, kurie ilgainiui sustiprins profesinę kryptį, tačiau svarbu nepainioti ryžto su skubėjimu. Į santykius reikėtų žiūrėti brandžiau. Gali sugrįžti seni šeimos klausimai ar nesutarimai dėl gyvenamosios vietos ir buities. Gali didėti dirglumas, uždegiminių reakcijų tikimybė ir polinkis persistengti sportuojant. Emocinė įtampa gali jautriau atsiliepti skrandžiui, krūtinės sričiai ir miego kokybei, todėl po intensyvesnės dienos organizmui reikės ramaus atsistatymo.
LIŪTAS
Savaitės pradžia tinkama susitvarkyti mokėjimus, įvertinti išlaidas ir aiškiau planuoti biudžetą. Verta grįžti prie seniau pradėtų idėjų ar atnaujinti ryšį su žmonėmis, kurie gali būti naudingi profesinėje veikloje. Santykiuose gali sugrįžti neišspręstas nesutarimas ar žmogus, su kuriuo bendravimas anksčiau nutrūko. Poroms daugiau naudos duos atviras pokalbis apie konkrečius planus nei bandymas suprasti partnerį iš užuominų. Jautresnė gali būti miego kokybė, pėdos, skrandis ir virškinimas, o įtampa gali sustiprėti, jeigu dienos režimas nuolat keisis.
MERGELĖ
Gali kilti pajamų, kainų ir asmeninių resursų klausimų, todėl gali norėtis peržiūrėti, ar už savo darbą gaunate tiek, kiek jis vertas, tačiau su pinigais susijusius sprendimus geriau priimti be emocinio skubėjimo. Santykiuose gali paaiškėti, kurie ryšiai turi tvirtą pagrindą, o kuriuose jau kurį laiką trūksta abipusės atsakomybės. Vienišos Mergelės naujas pažintis gali užmegzti per draugus, bendrą veiklą ar platesnį pažįstamų ratą. Savijautą stipriau gali veikti užsitęsusi įtampa, miego trūkumas ir emocinis nuovargis, todėl organizmui reikalingas pastovesnis režimas.
SVARSTYKLĖS
Gali kilti noras peržiūrėti savo profesinę kryptį, įvaizdį, paslaugas ar tai, kaip save pristatote kitiems. Sustiprės noras pačiam spręsti, kuria kryptimi judėti, tačiau bendradarbiaujant daugiau pasieksite ne spaudimu, o aiškiai išdėstydami savo sąlygas. Gali tekti iš naujo įvertinti savo jausmus, asmeninius poreikius ir tai, kiek santykiuose galite būti savimi. Daugiau dėmesio gali tekti skirti savo kūnui, išvaizdai ir savijautai, tačiau šią savaitę nereikėtų skubėti su ryškiais išvaizdos pokyčiais ar procedūromis vien dėl momentinio nepasitenkinimo.
SKORPIONAS
Šią savaitę verta aktyviau naudotis jau turimais kontaktais - gali atsirasti galimybė savo žinias pritaikyti praktiškai ar iš jų uždirbti. Atsargiau elkitės su finansais, nes gali sugrįžti senas finansinis įsipareigojimas arba noras pirkti tai, ko šiuo metu nebūtina turėti. Santykiuose daugiau naudos duos ramus pokalbis apie tai, kas ilgiau buvo nutylima, tačiau nebūtina vienu metu išspręsti visų senų problemų. Gali didėti noras daugiau judėti, tačiau patartina atsargiau elgtis kelionėse, sportuojant ir atliekant veiklą, kurioje lengva pervertinti savo jėgas.
ŠAULYS
Savaitės pradžioje verta užbaigti svarbius darbus, parodyti savo kompetenciją ir aiškiau apsibrėžti artimiausius karjeros tikslus. Gali sugrįžti ankstesni profesiniai ryšiai, klientai ar projektai, o per pažįstamus ir bendruomenę gali ateiti naudinga informacija apie uždarbio galimybes. Jausmai šią savaitę gali būti nepastovesni, todėl neverta skubėti nei idealizuoti žmogaus, nei nusivilti dėl vieno pokalbio ar poelgio. Dėmesio gali pareikalauti virškinimo, reprodukcinė sistema ir organizmo atsistatymas po didesnio fizinio krūvio.
OŽIARAGIS
Savaitė gali atnešti daugiau naudos per klientus, partnerystes, bendradarbiavimą ir žmones, su kuriais sieja bendri profesiniai interesai, todėl vienam veikti nebūtinai bus produktyviausia. Santykiuose galima daugiau kalbėti apie bendrą ateitį, įsipareigojimus ir sprendimus, kuriuos reikia priimti dviese. Gali didėti emocinė ir fizinė įtampa, todėl jautresni gali būti skrandis, krūtinės sritis ir virškinimas. Reguliarus judėjimas, lengvesnė mityba vakare, pakankamas miegas ir mažesnis darbo tempas padės išvengti bereikalingo organizmo pervargimo.
VANDENIS
Sėkmingiau tvarkysite kasdienius profesinius reikalus, stiprės gebėjimas susidoroti su konkurencija, gal būt rasite praktišką sprendimą ten, kur anksčiau trūko aiškumo. Santykiuose gali stiprėti poreikis turėti daugiau bendrų tikslų, o vien kasdienio bendravimo kai kuriems Vandeniams nebepakaks. Emocinis vertinimas gali būti nepastovesnis, todėl nereikėtų skubėti daryti išvadų apie partnerio jausmus ar santykių ateitį. Didesnis darbo krūvis gali greičiau atsiliepti skrandžiui bei nervų sistemai, todėl ilgos darbo valandos be normalių pertraukų šią savaitę nėra geriausias pasirinkimas.
ŽUVYS
Šią savaitę verta daugiau dėmesio skirti tam, kur galite parodyti savo žinias ir patirtį. Gali kilti bendrų pinigų, skolų, mokesčių, investicijų ar partnerio finansų klausimai. Santykiuose gali tekti aiškiau apsibrėžti, ko tikitės vienas iš kito ir kur reikalingas kompromisas. Gali sugrįžti senas artumo, pasitikėjimo, pavydo ar bendrų finansų klausimas. Organizmui šią savaitę reikės nuoseklaus režimo ir pakankamai poilsio. Gali būti jautresnius skrandis, o emocinė įtampa gali greičiau pasireikšti fiziniu diskomfortu. Neignoruokite užsitęsusių organizmo signalų.
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