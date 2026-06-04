Merkurijaus retrogradinė kilpa: kas mūsų laukia šiuo laikotarpiu?

Astrologijoje Merkurijus atsakingas už mąstymą, informaciją, dokumentus, derybas, keliones, mokymąsi ir bendravimą. Tačiau Vėžio ženkle jo prigimtis keičiasi. Čia Merkurijus kalba prisiminimų, jausmų, šeimos istorijų ir emocinės patirties kalba. Jį mažiau domina sausi faktai ir labiau tai, kas saugoma žmogaus atmintyje, sako astrologė ir „YouTube“ kanalo autorė Marina Skadi (Marina Sokolova).
Bet kurio retrogradinio ciklo ypatumas yra tas, kad įvykiai pradeda rutuliotis dar prieš planetos sukimąsi. Štai kodėl pirmoji svarbi data yra birželio 13 d.
Kilpos pradžia – birželio 13 d., 17° Vėžio ženkle
Nuo šios akimirkos Merkurijus pirmiausia pereina Zodiako atkarpą, per kurią vėliau vėl judės pirmyn ir atgal. Viskas, kas atsiranda šalia šios datos, gali pasirodyti žymiai svarbiau, nei atrodo iš pirmo žvilgsnio.
Daugelio žmonių gyvenime pradeda ryškėti situacijos, prie kurių liepą teks sugrįžti. Tai gali būti šeimos reikalai, nekilnojamojo turto temos, santykiai su giminaičiais, su gyvenamąja vieta susiję dokumentai, pilietybės, emigracijos, statuso registracijos, paveldėjimo ar šeimos turto klausimai.
Jau po birželio 13 d. daugelis pastebės, kad temos, kurios atrodė uždarytos ar seniai pamirštos, vėl pradeda kilti. Grįžta seni pokalbiai, atsiranda žmonės, su kuriais seniai nebuvo kontakto, ir kyla klausimų, kuriuos reikia atidžiau išnagrinėti. Kai kurie šio laikotarpio įvykiai iš pradžių atrodo menkaverčiai, tačiau vėliau paaiškėja, kad būtent jie yra susiję su pagrindinėmis retrogradinio Merkurijaus liepos mėnesio temomis.
Kadangi visas ciklas vyksta Vėžio ženkle, į pirmą planą iškyla šeimos, namų, gyvenamosios vietos, šeimos ryšių, asmeninės istorijos ir emocinio saugumo temos. Viskas, kas susiję su praeities patirtimi, artimaisiais, šeimos sprendimais ar svarbiais prisiminimais, įgauna ypatingą reikšmę ir reikalauja gilesnio apmąstymo.
Stacionarus retrogradinis Merkurijus – birželio 28 d., 27° Vėžio ženkle
Paskutinės birželio dienos tampa lūžio tašku, kai daugeliui klausimų reikia skirti papildomo dėmesio, o anksčiau prasidėję įvykiai ruošiasi pereiti į naują vystymosi etapą.
Birželio 28 d. Merkurijus sustoja ties 27° Vėžio ženkle ir ruošiasi pasukti retrogradiniu keliu. Astrologijoje stacionari planeta visada veikia ypač galingai. Jos simbolinė reikšmė susikoncentruoja viename erdvės ir laiko taške.
Šio posūkio ypatumas yra tas, kad Merkurijus sustoja beveik šalia Jupiterio, kuris birželio 30 d. baigia savo viešnagę Vėžyje ir įžengia į Liūtą. Šis artumas gerokai sušvelnina retrogradinio laikotarpio poveikį ir leidžia daugeliui įvykių vystytis palankiau. Net jei kai kuriuos procesus teks peržiūrėti – jie užtruks, gali tekti grįžti prie senų klausimų – vis tiek išlieka augimo, galimybių plėtros ir palaikymo potencialas.
Retrogradinis Merkurijus – birželio 29–liepos 23 d.
Nuo šio momento prasideda centrinė ciklo dalis. Merkurijus grįžta iš 27° į 17° Vėžio ženkle, grąžindamas žmones prie pažįstamų temų.
Retrogradinis Merkurijus Vėžio ženkle paliečia asmeniškiausias ir emociškai reikšmingiausias gyvenimo temas. Šiuo laikotarpiu dėmesys natūraliai krypsta į praeitį, prisiminimus, šeimos istorijas ir santykius, kurie paliko pastebimą žymę žmogaus likime. Dažnai atnaujinamas bendravimas su prieš daugelį metų prarastais žmonėmis, pasirodo žinios iš giminaičių, grįžta seni pažįstami arba susidaro aplinkybės, kurios verčia grįžti prie nebaigtų praeities reikalų.
Šis laikotarpis padeda atkurti prarastus ryšius, užbaigti svarbius pokalbius ir išspręsti klausimus, kurie ilgą laiką liko atviri. Retrogradinis Merkurijus Vėžio ženkle tarsi grąžina žmogų prie šaknų, leidžia permąstyti sukauptą patirtį ir suprasti, kas vis dar daro įtaką dabarčiai.
Merkurijaus ir Saulės jungties aspektas – liepos 13 d., 21° Vėžio ženkle
Liepos 13 d., 04.41 val., įvyksta vienas svarbiausių viso ciklo įvykių. Retrogradinis Merkurijus sudaro jungtį su Saule 21° Vėžio ženkle. Tai vienas iš pagrindinių viso retrogradinio ciklo taškų, nes žymi naujo keturių mėnesių Merkurijaus ciklo pradžią. Įvykiai, pokalbiai ir sprendimai, atsirandantys šalia šios datos, neretai tampa atspirties tašku procesams, kurie vystysis iki rudens pabaigos.
Liepos viduryje daug kas pradeda aiškėti. Taps prieinama informacija, kurios anksčiau trūko, iškyla atsakymai į ilgai rūpimus klausimus, o kai kurios situacijos atsiskleidžia iš visiškai kitos perspektyvos. Tai, kas neseniai buvo abejotina ar neaišku, pamažu įgauna aiškesnį kontūrą.
Merkurijaus apsisukimas į direktinį judėjimą – liepos 24 d., 17° Vėžio ženkle
Liepos 24 d. Merkurijus sustoja ties 17° Vėžio ženkle ir ruošiasi atnaujinti tiesioginį judėjimą. Tačiau šis posūkis vyksta įtemptos sąveikos su nejudančiu Saturnu, kuris taip pat yra posūkio taške, fone. Todėl liepos pabaiga atneša ne tik išsivadavimo iš netikrumo jausmą, bet ir poreikį priimti pagrįstus sprendimus.
Jei ankstesnės savaitės buvo skirtos grįžimui į praeitį, situacijos analizei ir atsakymų paieškai, dabar pats laikas praktiniams žingsniams. Jau dabar reikalingi konkretūs veiksmai, o aplinkybės verčia mus apibrėžti tolesnius planus.
Ciklo užbaigimas – rugpjūčio 7 d., 27° Vėžio ženkle
Rugpjūčio 7 d. Merkurijus paskutinį kartą pereis 27° Vėžio ženklą, pagaliau užbaigdamas savo retrogradinį ciklą. Iki šio momento dauguma įvykių, prasidėjusių birželio viduryje, pasieks supratimo ir užbaigimo etapą. Merkurijaus kilpa užsiveria, palikdama ne tik naują patirtį, bet ir gilesnį savęs, savo artimųjų bei tų gyvenimo užduočių, kurioms artimiausiais mėnesiais iš tiesų reikia dėmesio, supratimą.
Per pastarąsias savaites daugeliui teko iš naujo peržiūrėti svarbius pokalbius, persvarstyti praeities sprendimus, atkurti prarastus ryšius ar iš naujo įvertinti praeities įvykius. Būtent per tokį permąstymo procesą tampa lengviau suprasti savo poreikius, tikruosius troškimus ir tolesnio judėjimo kryptį.
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