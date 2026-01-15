Ar parduotumėte savo duomenis už 100 eurų?

Iki 20 tūkst. eurų
KTU alumnas, informacinio saugumo specialistas Marius Pareščius teigia, kad socialinių tinklų paskyrų vertė gali labai skirtis. Pavyzdžiui, paprasta pašto dėžutė pas viešą paslaugų teikėją, tarkime, „Gmail“, dažniausiai nėra itin vertinga – ypač jei ja naudojamasi tik susirašinėjimui.
„Kartais įsilaužėliai už tokią pašto dėžutę vis tiek reikalauja išpirkos. Esu girdėjęs atvejų, kai prašoma 200–500 eurų, mokėtinų kriptovaliuta, kad būtų grąžinta prieiga“, – dalijasi jis.
Vis dėlto pasitaiko ir kitokių atvejų – kai perimama visa jūsų tapatybė: prieigos prie „Facebook“, „Instagram“, „LinkedIn“, valstybinių institucijų portalų ar interneto forumų.
„Esu turėjęs klientą, iš kurio už paskyros grąžinimą buvo pareikalauta 20 tūkst. eurų. Jo klausimas man buvo paprastas: „Ar galite padėti atkurti paskyrą, bendraudami su tų portalų savininkais?“ – pasakoja M. Pareščius.
Deja, oficiali „Google“ pagalba praktiškai neveikia – užpildžius standartines formas atsakymo galima laukti kelis mėnesius, o galiausiai dauguma žmonių tiesiog susikuria naują paskyrą. Panaši situacija ir su „Facebook“ bei „Instagram“ – „Meta“ paprasčiausiai neturi išteklių pasirūpinti kiekvienu vartotoju. Dažnai vienintelis realus sprendimas – asmeniniai kontaktai organizacijose, kuriose dirba „Meta“ darbuotojai.
„Anksčiau paskyros atkūrimas kainuodavo apie 500 eurų. Dabar – nuo 2 500, ir jokios garantijos, kad paskyra bus grąžinta, nėra“, – priduria jis.
„TikTok“ atveju paskyros praktiškai neatkuriamos. Tačiau Lietuva kaip valstybė gali jas uždaryti. Pavyzdžiui, neseniai buvo užblokuotos trys paskyros, kuriose rusakalbiai skleidė prieš Lietuvą nukreiptą neapykantos turinį.
Ne tik pinigai
KTU Informatikos fakulteto docentė dr. Rasa Bruzgienė pabrėžia, kad paskyrų vertė matuojama ne tik pinigais, bet ir reputacija bei verslo sandoriais.
„Jeigu paskleidžiama dezinformacija, pasekmės gali būti dar rimtesnės. Pavyzdžiui, perimamas verslo laiškas, prie jo pridedama sufalsifikuota sąskaita, ir vienu paspaudimu išsiunčiami dešimtys ar net šimtai tūkstančių eurų piktavaliams“, – sako ji.
Ypač pažeidžiami socialinių tinklų nuomonės formuotojai, kurių pajamos priklauso nuo paskyrų. „Jeigu vieno įrašo kaina siekia tūkstantį eurų ar daugiau, paskyros praradimas gali reikšti dešimtis tūkstančių prarastų pajamų“, – pastebi R. Bruzgienė.
M. Pareščius papildo, kad programišiai, prisijungę prie „Gmail“ ar kitų paskyrų, gali skleisti sugeneruotą turinį, atrodantį itin tikroviškai. „Tai gali būti, pavyzdžiui, pranešimai, esą jūs prisipažįstate padarę nusikaltimų. Tokia informacija išsiunčiama visiems jūsų kontaktams – draugams, kolegoms, partneriams – ir gali negrįžtamai sugriauti reputaciją“, – aiškina jis.
Pasak M. Pareščiaus, paskyrų nulaužimas dažniausiai vyksta grandinės principu: užtenka perimti vieną, ir atsiveria kelias prie kitų. Žmonės vis dar linkę naudoti tą patį slaptažodį skirtingoms paskyroms. Iš pirmo žvilgsnio asmeninė paskyra, programišiams verta 200–500 eurų, gali atrodyti menkniekis. Tačiau jei tuo pačiu slaptažodžiu apsaugota ir verslo paskyra, nuostoliai gali išaugti eksponentiškai.
„Esu matęs atvejų, kai žmogus prarado paskyrą, bet nesureagavo ir neinformavo aplinkinių. Rezultatas – nulaužtos draugų paskyros, išvilioti pinigai, nupirktos reklamos su svetimomis kreditinėmis kortelėmis, pavogti ir paviešinti asmens duomenys. Kartais nuteka net asmeninės nuotraukos ar dokumentų kopijos, kuriomis žmonės dalijasi tarpusavyje, pavyzdžiui, pirkdami kelionių bilietus ar rezervuodami viešbučius“, – pasakoja jis.
Neįmanoma pakeisti
M. Pareščius pastebi, kad kalbant apie skaitmeninius duomenis negalima apsiriboti vien socialiniais tinklais. Valstybės kaupiami duomenys kai kuriais atvejais yra net platesnės apimties nei tie, kuriuos paliekame „Facebook“ ar „Instagram“.
Kaip pavyzdį jis pateikia mokyklų elektroninius dienynus. „Tai itin jautri informacija. Tarkime, išvykstate su šeima savaitei ir parašote mokytojui žinutę, kad vaikas nebus pamokose. Socialiniuose tinkluose nieko neskelbėte, tačiau jei prie tokios informacijos prisijungia įsilaužėliai ir perduoda ją vagims, šie jau žino jūsų adresą, supranta, kad namuose nieko nebus, ir gali juos apvogti“, – aiškina M. Pareščius.
KTU mokslininkas dr. Mantas Lukauskas atkreipia dėmesį, kad ypatingą reikšmę turi biometriniai duomenys, nes, skirtingai nei slaptažodžių, jų pakeisti neįmanoma. „Biometrinių duomenų nutekėjimas yra gerokai pavojingesnis nei slaptažodžio praradimas – rizika čia kelis kartus didesnė, nes šie duomenys nesikeičia visą gyvenimą“, – pabrėžia jis.
M. Pareščius teigia, kad ateityje reikėtų ieškoti būdų, kaip atsisakyti biometrinių duomenų naudojimo, nes jie gali būti panaudoti ir mūsų pačių nenaudai.
„Prieš maždaug penkerius metus buvo nutekinta informacija apie visus keliautojus, vykusius tranzitu per JAV ar atvykusius į šalį kaip turistus. Tai apėmė daugiau nei dešimties metų laikotarpį“, – pasakoja jis.
Nors šie duomenys viešoje prekyboje nepasirodė, klausimų lieka daug.
