Atvėrė Kasiopėjos Gamos paslaptį

Mokslininkai tikisi, kad šis atradimas padės paaiškinti kitas mįsles.
1866 m. italų astronomas Angelo Secchi pastebėjo kažką keista vienoje iš penkių žvaigždžių, sudarančių W formos Kasiopėjos žvaigždyną – centrinėje žvaigždėje, vadinamoje tiesiog Gama.
Ten, kur žvaigždės vandenilio spinduliavimas turėjo būti ryškus, jis buvo tamsus.
Ši savybė buvo tokia neįprasta – ir A. Secchi tai žinojo, nes per savo gyvenimą ištyrė apie 4 tūkst. žvaigždžių spektrų.
Jis sukūrė visiškai naują žvaigždžių klasifikaciją, Be žvaigždę, siekdamas pažymėti tiek jos temperatūrą (B), tiek vandenilio spinduliavimo linijas (e).
Per dešimtmečius astronomai nustatė, kad Be žvaigždės sukasi žaibišku greičiu, kuris sudaro maždaug 70–80 proc. greičio, reikalingo žvaigždei iš esmės suskaidyti.
Šis ypač greitas sukimasis taip pat išmeta dujas iš žvaigždžių pusiaujų.
Nors A. Secchi pirmasis pastebėjo, kad Kasiopėjos Gama skiriasi nuo kitų žvaigždžių, tik praėjus visam šimtmečiui po pirmųjų stebėjimų, mokslininkai visiškai suvokė, kokia keista ši žvaigždė.
1976 m. astronomai, naudodamiesi rentgeno spindulių palydovinėmis observatorijomis, atrado, kad Kasiopėjos Gama skleidžia didelės energijos rentgeno spindulius šimtus kartų didesniu greičiu nei įprasta Be tipo žvaigždėms.
Šiuos rentgeno spindulius generuojanti plazma pasiekė įkaitusią 150 mln. laipsnių Celsijaus temperatūrą.
Netrukus atsirado teorijų, kad Kasiopėjos Gama turėtų turėti palydovą, galbūt neutroninę žvaigždę ar baltąją nykštukę, kuri ryja žvaigždės disko medžiagą.
Žurnale „Astronomy & Astrophysics“ paskelbtame tyrime skelbiama, kad keisti rentgeno spinduliai yra susiję su palydovinės baltosios nykštukės orbitiniu judėjimu.
„Daugelį dešimtmečių daugybė mokslinių grupių intensyviai stengėsi išspręsti Kasiopėjos Gamos mįslę. Ir dabar, dėka atliktų labai tikslių stebėjimų, mums pagaliau tai pavyko“, – teigė pagrindinė Europos kosmoso agentūros tyrimo autorė Yaël Nazé.
Daugiau nei 150 metų ši keista žvaigždė kėlė tik begalę klausimų, tačiau dabar, atradus jos dvinario pobūdį, galbūt Kasiopėjos žvaigždyno centrinė žvaigždė pagaliau pradeda pateikti kai kuriuos atsakymus.
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