Dirbtinis intelektas sukėlė netikėtą efektą

Dirbtinis intelektas vieniems – pagalbininkas kasdieniuose darbuose. Kitiems jo plėtra kelia vis daugiau baimių ir abejonių. Kalbinami amerikiečiai įvardijo, kas juos neramina labiausiai.
„Dirbtinis intelektas man tikrai kelia daug nerimo. Vien dėl to, kiek mes, kaip visuomenė, nuo jo priklausome“, – sakė vaikinas.
„Privatumo pažeidimai. Tai man kelia didžiausią nerimą“, – teigė mergina.
Visas LNK reportažas – vaizdo įraše:
Su tokiais rūpesčiais žmonės ateina ir į specialistų kabinetus. Mineapolyje dirbantys terapeutai sako jau turintys klientų, kuriuos neramina dirbtinis intelektas.
„Susirūpinti suprantama. Tačiau svarbu kalbėti apie tai, kada tai tampa problema jūsų gyvenime. Kada nerimas pradeda užvaldyti kasdienybę“, – sakė terapeutė Jenny Matthew.
Prie nežinomybės prisideda ir grėsmingos antraštės bei prognozės apie žmonijos ateitį. Terapeutai aiškina: nerimauti galima ir dėl to, kas dar neįvyko. Mintyse vis sukant blogiausius ateities scenarijus, jie ima trukdyti gyventi dabar.
„Pradedate prarasti ryšį su tuo, kas jums tuo metu svarbu. Nebesate čia ir dabar su draugais ir šeima, nes jūsų galvoje sukasi įvairiausios katastrofiškos mintys“, – teigė terapeutas.
Terapeutai pataria susitelkti į tai, ką savo gyvenime galime kontroliuoti. Visų atsakymų apie ateitį šiandien neturime. Tačiau jų paieškai nereikia atiduoti visos dienos.
Naujausi komentarai