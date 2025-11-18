Fiksuojami masiniai internetinių svetainių sutrikimai: kas nutiko?

Panašu, kad tai susiję su „Cloudflare“ sistemos sutrikimais.
Kaip teigiama cloudflarestatus.com, „Cloudflare“ žino apie problemą ir šiuo metu ją tiria.
„Mes stengiamės suprasti visą poveikį ir sušvelninti šią problemą. Netrukus pateiksime daugiau informacijos“, – skelbė įmonė.
„Cloudflare“ tai tarpinė paslauga, kuri apsaugo nuo kenkėjiškų atakų ir sustabdo DDos atakas svetainėse.
„Cloudflare“ paslaugomis naudojasi daugelis svetainių, tad sutrikimai fiksuojami tiek naujienų portaluose, teik savivaldybių svetainėse, tiek socialiniuose tinkluose, pavyzdžiui, „X“.
Svetainė „Down Detector“, kuri stebi sutrikimus, taip pat patyrė techninių problemų. Tačiau jai įsikėlus, problemų skaičius smarkiai išaugo.
