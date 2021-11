Išmanusis „Huawei nova 9“: ne tik pažangus, bet ir stilingas?

„Huawei Nova“ serija technologijų pasaulyje atsirado dar 2017 metais, tačiau nuo pat pradžių vienas svarbiausių jos išskirtinumų buvo technologijų ir mados suderinamumas. Taip pat – šie kompanijos įrenginiai visuomet būdavo siūlomi už prieinamą kainą. Todėl jaunimui itin imponuojantis „Nova 9“ telefonas pasižymi išsiskirti leidžiančiu dizainu, kokybiškai vaizdus fiksuojančia kamera bei efektyviu veikimu. Bet tai – dar ne visi privalumai, kuriuos gali pasiūlyti naujasis „Huawei“ telefonas.

Apžvelgėme „Nova 9“ ir išskyrėme penkias priežastis, kodėl į šį išmaniųjų šiemet reikėtų atkreipti dėmesį:

1. Akies tikslumo kamera

Išmaniojo telefono kamera šiandien yra bene didžiausia mūsų pagalbininkė, padedanti ne tik įamžinti puikius vaizdus, bet ir sėkmingai komunikuoti. Tai yra ypatingai svarbu gyvenant interneto ir greitai lekiančiame socialinių tinklų pasaulyje.

Išmaniojo „Nova 9“ kūrėjai savo vartotojus stebina ne tik patogia, bet ir profesionalią fotoaparatų kokybę atitinkančia kamera. Pavyzdžiui, išmanusis pasižymi aukštos kokybės priekine (asmenukių) kamera – ji turi 32 MP jutiklį, todėl visos padarytos asmenukės atrodys itin gerai. Žinoma, pagrindiniai kameros privalumai atsiskleis naudojant pagrindinę, 50 MP „Ultra Vision“ kamerą, kuri turi itin didelį vaizdo jutiklį bei RYYB spalvų filtro masyvą. Greta pagrindinės kameros – 8 MP itin plataus kampo objektyvas. Be to, yra ir 2 MP makro lęšis bei 2 MP vaizdo gylio jutiklis, leisiantis fiksuoti ne tik ryškius portretus, bet ir išgauti kokybišką fono suliejimo efektą.

Aukščiausią kokybę fotografuojant ir filmuojant palaikyti padės ir „Huawei XD Fusion Engine“, kuris įgalina kameros detalumą kiekviename vaizdo taške, bet kuriuo paros metu. Kameros pajėgumus sustiprina ir integruotas dirbtinio intelekto (DI) tobulinimo algoritmas, užtikrinantis ryškius kadrus. Įsižiūrėti net į greičiausiai prabėgančią akimirką „Nova 9“ vartotojai gali su ypač sulėtinto vaizdo efektais. Be to, išmanusis leis lengvai perjungti galinę ir priekinę kamerą realiu laiku, tad filmuoti galėsite nepertraukiamai abejomis kryptimis.

2. Efektyvus ir greitas

Išmaniojo telefono veiklos efektyvumas ir spartumas priklauso nuo techninių savybių. Todėl tik pažangus išmaniojo vidus užtikrins sklandų darbą. Tad ką gali pasiūlyti „Nova 9“?

„Huawei“ nuotr.

Naujajame „Huawei“ telefone įdiegtas naujasis „Snapdragon 778G“ procesorius ir 8 GB operatyvioji darbinė atmintis, kurie veikdami kartu leidžia pajusti visus moderniųjų technologijų privalumus. Pažangūs techniniai duomenys pastiprinami su aukščiausios rezoliucijos standartus atitinkančiu 120 Hz „Original Colour“ lenktu ekranu, perteikiančiu 1,07 mlrd. spalvų. Įsijausti į žiūrimą vaizdą padės ir pavyzdingai tikslaus lietimo galimybė, palaikanti 10 taškų lietimo funkciją. Nuolat savo išmanųjį naudojantys vartotojai neturėtų jaudintis ir dėl telefono perkaitimo – „Nova 9“ palaiko ištobulintą vėsinimo sistemą.

3. Naujos technologijos standartas

Besirenkant telefoną derėtų atkreipti dėmesį ir į tai, kokias išmaniąsias funkcijas jis gali pasiūlyti. Ypač tada, kai nauji technologiniai sprendimai gali dar labiau palengvinti mūsų gyvenimą.

Išmanusis telefonas „Nova 9“ visiems jau kiek įprastas piršto atspaudo ir veido atpažinimo sistemas perkelia į aukštesnį lygmenį. Šiame telefone abi funkcijos veikia sparčiai, todėl pridėjus pirštą ar nukreipus priekinę kamerą į veidą laukti, kol išmanusis atsirakins tikrai nereikės. Visgi dar svarbesnis išmaniojo išskirtinumas yra tas, kad piršto atspaudo ir veido atpažinimo sistema užtikrintai veikia net ir tamsiuoju paros laiku ar neapšviestoje patalpoje.

4. Ilgai neišsenkanti baterija

Tai, kad pernelyg greitai išsikraunanti telefono baterija atbaido vartotojus šiandien supranta jau visi telefonų gamintojai. Todėl ką, kalbant apie baterijos veikimą, gali pasiūlyti naujasis „Huawei“ telefonas?

Telefone įdiegta ilgalaikė ir pajėgi baterija. Taip pat svarbi ir greitojo įkrovimo funkcija, kuri gali tapti tikru išsigelbėjimu, kai pakrauti telefoną turime itin greitai. Būtent todėl panašu, kad turintys „Nova 9“ ilgainiui gali visai užmiršti dažno telefono įkrovimo vargus. Telefonas „Nova 9“ pilnai įkraunamas vos per 38 minutes. O jei išsikrovusio telefono reikia čia ir dabar – 60 proc. įkrovimą pasieksite vos per 18 minučių. Maža to, telefone yra įdiegta ir ne viena energijos taupymo funkcija. Pavyzdžiui, tuomet, kai žiūrite vaizdo įrašus, turinčius mažesnį nei 120 Hz kadrų dažnį, sistema automatiškai įjungia 60 Hz energijos taupymo režimą.

5. Madinga išorė

Tiek praeiti, tiek ir šis „Nova“ serijos modelis stebina akį traukiančiu dizainu bei grakščiu telefono korpusu. Panašu, kad „Nova 9“ ypatingai pasisekimo susilauks tarp madas sekančio ir įsiminti siekiančio jaunimo.

Scanpix nuotr.

Naujasis „Nova 9“ ateina su blizgančia bei į šviesą reaguojančia telefono nugarėle. Lietuvoje telefono gamintojai siūlo rinktis iš dviejų spalvų variantų: perlamutrinės mėlynos ir klasikinės juodos. Melsvo korpuso atspalviai efektingai kinta dėl skirtingai krintančių šviesos spindulių, o klasikinė juoda – ypač tinka prie oficialaus stiliaus. Taip pat naujasis „Nova 9“ telefonas įsimintinas ir dėl plono bei lengvo, vos 175 gramus sveriančio, telefono korpuso bei sumaniai ant telefono nugarėlės išdėstytų kameros objektyvų.

Apibendrinant, išmanusis telefonas „Huawei Nova 9“ – ne tik atitinkantis visus technologinius standartus, bet ir madingas įrenginys, kurį neabejotinai pamėgs šiuolaikiniai vartotojai.