Naudingi patarimai: kaip taupyti telefono bateriją

„Vienas iš pirmųjų patarimų, kaip sutaupyti baterijos energiją, yra svarbu žinoti tai, jog energiją sekina fone naudojamos aplikacijos. Labai pravartu tas programas, kuriomis nesinaudojama, užmigdyti arba visiškai atjungti. Tai galima atlikti tiesiog užėjus į išmaniojo telefono baterijos nustatymus, spustelėti „naudojimo fone apribojimai“, – pasakojo A. Mateika.

Čia naudinga pasižiūrėti, kokios programos jau yra užmigdytos.

„Visą laiką pravartu pasitikrinti visas turimas aplikacijas, galbūt kurios nėra naudojamos arba niekada nebus naudosimos, bet nesinori jų ištrinti. Jas galima pažymėti ir įtraukti kaip užmigdytas. Iš jų neateis pranešimai, jos neveiks fone ir neeikvos bereikalingos energijos“, – tęsė A. Mateika.

Kitas patarimas, kuris gali iš tiesų padėti sutaupyti baterijos energiją, tai priversti ekraną veikti taupiau.

„Vienas iš dalykų, labai lengvai pasiekiamas telefone, yra tamsus režimas. Nuėjus į ekrano nustatymus yra patartina naudoti tamsųjį režimą. Šitaip atvaizduoti turinį yra gerokai taupiau baterijai. Jeigu yra sudėtinga pereiti nuo įprasto šviesaus prie tamsaus režimo, tai patariu nusistatyti, kad tamsusis režimas įsijungtų vakare, kai aplinkui yra tamsu, prieš pat užmiegant, jeigu mėgstama naršyti telefone, tai ir ekranas taip nešvies į aplinką šviesos, ir bus gerokai daugiau sutaupoma baterijos“, – pasakojo ekspertas.

Dar vienas patarimas, kuris taip pat susietas su ekranu ir tai yra funkcija, kurią dažnai visi naudoja.

„Šioks toks pakoregavimas gali sutaupyti vieną-kitą procentą baterijos. Tai yra funkcija, kuri vadinasi „always on display“. Žinome, kad labai patogu ekrane matyti, net kai jis yra išjungtas, datą, laiką ir gaunamus pranešimus. Reikia turėti omeny, kad jeigu telefone nustatyta nuolatos rodyti šią funkciją, per valandą yra išnaudojama apie 1 proc. energijos. Per naktį tai būtų apie 8 proc., dienos metu – tai gali būti net 12 proc. Atsisakyti šios funkcijos šiek tiek nepatogu, nes tada teks įjungti ekraną“, – kalbėjo vyras.

Visas LNK reportažas – vaizdo įraše:

Puikus patarimas – šią funkciją galima įgalinti ekraną vos bakstelėjus pirštu.

„Tuomet pamatysite viską, ką reikia, per akimirką be papildomo energijos išnaudojimo. Bendrąja prasme pasirinkimas „energijos taupymas“ – kaip galima vienu paspaudimu įrenginį greitai priversti bateriją naudoti taupiai. Įrenginyje tai galima pasiekti ir įjungti iš greitojo meniu. Čia galima tiesiog matyti, kas tai yra, kas daroma, kai įjungiamas šis režimas. Galima paskaityti, kad yra išjungiamas „always on display“, procesoriaus našumas apribojamas iki 70 proc. Jeigu ekrano atsinaujinimo dažnis pagal standartą yra 120 Hz, tai jis bus sumažintas iki 60 Hz, kad mažiau naudotų energijos. Visus šiuos punktus dar galima atskirai reguliuoti. Vienu paspaudimu galima įjungti tik „energijos taupymo“ režimą“, – tęsė A. Mateika.

„Dar vienas patarimas skirtas tiems, kurie daug bendrauja susirašinėjimo programomis, rašo tekstus, gal net siunčia garso pranešimus. Tačiau taip pat yra labai populiarūs judantys pranešimai, vadinami gifais. Reikia atminti, kad bet koks paveikslėlis, kuris juda ekrane, naudoja šiek tiek daugiau energijos negu tekstas. Tad jeigu matome, kad baterijos liko nedaug, reiktų vengti naudoti gifus, geriau parašyti tekstinę žinutę, galbūt balso pranešimą. O jeigu gifais naudojamasi tik retkarčiais, tai baterijos sąnaudoms tai didelės įtakos nepadarys“, – tęsė ekspertas.

Kaip elgtis, kai nėra, kaip pasikrauti telefono, tačiau arti yra bičiulis, turintis išmanųjį telefoną?

„Dar vienas patarimas, kuris atliepia labai stresinei situacijai, kai baterijos liko nedaug ir neturime, kaip pasikrauti. Ką daryti tokiu atveju? Apsižiūrėti aplinkui, gal yra bičiulis arba kolega, kuris turi išmanųjį telefoną su belaidžio įkrovimo ir belaidžio energijos dalinimosi funkcija. Jeigu jūsų išmanusis telefonas taip pat turi šias funkcijas, tai jūsų bičiulis gali būti jūsų išgelbėtojas. Galima priglausti du telefonus nugarėlėmis, abiejuose įrenginiuose įjungti šias funkcijas ir jūsų įrenginys, kuris stokoja energijos, pasikraus iš jūsų bičiulio įrenginio visai dienai“, – sakė A. Mateika.