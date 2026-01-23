Kodėl povandeniniai laivai yra juodi, o ne mėlyni?

Povandeniniai laivai yra galingi ir nepastebimi laivai, galintys nuplaukti šimtus kilometrų po vandeniu nepastebėti. Jie daugiausia naudojami mokslo ir kariniais tikslais. Povandeniniai laivai visada traukė žmonių dėmesį, ir ne visi supranta, kodėl jie dažniausiai būna juodos spalvos. Mėlyna atrodo logiškesnė, nes jūros ir vandenynai paprastai yra tokio atspalvio.
Tačiau iš tikrųjų šis dažų pasirinkimas nėra atsitiktinis ir turi logiškų mokslinių priežasčių. Tai paaiškino svetainė „Matitime Page“.
Kodėl povandeniniai laivai dažomi juodai
Kariniai povandeniniai laivai pasirodė XIX amžiaus pabaigoje ir buvo aktyviai naudojami Pirmajame pasauliniame kare. Jų korpuso spalva ne visada buvo juoda. Mokslininkai bandė skirtingus tonus, kol rado efektyviausią.
Iš pradžių povandeniniai laivai buvo dažomi balta, pilka arba mėlyna spalva, tačiau tai pasirodė nepraktiška. 1920-aisiais britai eksperimentavo su žaliais ir rudais tonais, kad jų povandeniniai laivai susilietų su vandenynu. Tai buvo efektyvu, bet tik sekliame vandenyje.
Antrojo pasaulinio karo metu vokiečiai taip pat naudojo povandeninius laivus ir dažė juos specialiu mėlynai žaliu kamufliažu su sudėtingais raštais, kurie turėjo slėpti laivo siluetą. Šis metodas tuo metu buvo efektyviausias. Panašią spalvą naudojo ir Didžiosios Britanijos karinis jūrų laivynas – jo povandeniniai laivai buvo pilkai žalio kamufliažo spalvos.
Tuo pačiu metu apie povandeninių laivų spalvą svarstė JAV kariuomenė. Amerikiečiai naudojo pilkos ir juodos spalvų derinį, kad jų povandeninius laivus naktį būtų sunku pastebėti.
Laikui bėgant, viso pasaulio kariuomenės priėjo prie išvados, kad juoda spalva yra geriausias laivų maskavimas. Povandeniniai laivai yra juodi dėl šios spalvos fizinių savybių.
Visiems žinoma, kad juoda spalva sugeria šviesą, o ne atspindi ją. Tai reiškia, kad kai toks povandeninis laivas yra virš vandens arba arti paviršiaus, jis neatspindės saulės ar mėnulio šviesos. Tai idealiai tinka maskavimui – priešo dronams ar žvalgybiniams orlaiviams bus labai sunku aptikti tokį laivą.
Juodi povandeniniai laivai taip pat praktiškai nematomi tamsiose vandenyno gelmėse. Ši spalva paslepia jų buvimą ir padeda išvengti aptikimo.
Tačiau ne visi povandeniniai laivai yra juodi. Kai kurie šiuolaikiniai laivai yra nudažyti pilkai arba mėlynai, priklausomai nuo vandenų, kuriuose jie bus naudojami. Tamsiai mėlyna ir pilka korpuso spalvos gali būti naudingos sekliuose vandenyse, kur vanduo paprastai yra šviesesnis.
