Kur slėptis, jei ateitų pasaulio pabaiga? Mokslininkai įvardijo saugiausią šalį

Vokietijos mokslininkai atliko išsamią mokslinės literatūros apie žmonijos išlikimą pasaulinių katastrofų metu analizę ir nustatė saugiausias šalis, kuriose būtų galima ieškoti prieglobsčio. Tyrimo rezultatai parodė, kad geriausias galimybes išgyventi pasaulines krizes turi Australija dėl savo geografinės izoliacijos, maisto saugumo ir išvystytos infrastruktūros.
Apie tai teigiama moksliniame žurnale „Global Challenges“ paskelbtame tyrime.
Trys pasaulinių grėsmių tipai
Tyrėjai visus pasaulinius katastrofinius pavojus skirsto į tris pagrindines kategorijas. Pirmoji apima staigaus saulės šviesos sumažėjimo scenarijus. Jie gali kilti dėl didelio masto ugnikalnių išsiveržimų, branduolinės žiemos arba dulkių debesų, susidariusių nukritus asteroidams.
Antroji kategorija susijusi su pasauliniu infrastruktūros praradimu, kuris sutrikdytų elektros energijos tiekimo, transporto ir maisto gamybos sistemas. Tai gali įvykti dėl galingų geomagnetinių audrų, kibernetinių atakų ar elektromagnetinių ginklų panaudojimo.
Trečiąją kategoriją sudaro pasauliniai biologiniai pavojai. Didelio masto pandemijos sukelia masines aukas ir visiškai paralyžiuoja visuomenę.
Kodėl ekspertai pasirinko Australiją
Analizė parodė, kad nė viena vieta planetoje neturi absoliučios apsaugos nuo visų pasaulinių katastrofų rūšių vienu metu. Tačiau ekspertai dažniausiai būtent Australiją įvardija kaip atspariausią šalį įvairių grėsmių atveju. Ši valstybė turi keletą esminių pranašumų, svarbių išgyvenimui:
- yra didelėje saloje, todėl jai lengviau atsiriboti nuo išorinio pasaulio;
- pagamina didžiulį kiekį maisto;
- turi didelį vidaus pramonės ir kasybos sektorių;
- yra turtinga valstybė, pasižyminti gana stabilia demokratija.
Nepaisant šių pranašumų, Australija vis dar išlieka pažeidžiama tam tikrų grėsmių. Ji labai priklauso nuo tarptautinės prekybos, kad būtų užtikrintas nepertraukiamas degalų, vaistų ir trąšų tiekimas.
Kitos šalys kandidatės ir jų silpnosios vietos
Be Australijos, aukštą atsparumo katastrofoms lygį demonstruoja Naujoji Zelandija, Japonija, Šveicarija ir Argentina. Kaip praneša „ScienceAlert“, šios struktūriškai stiprios valstybės galėtų tapti savotiškais atramos taškais, padedančiais koordinuoti pasaulines atkūrimo pastangas. Jos gali savo teritorijoje saugoti pasaulio maisto atsargas ir sėklas.
Šios šalys taip pat galėtų tapti tarptautinio reagavimo į katastrofas būstinėmis. Vis dėlto mokslininkai įspėja, kad net ir tokios apsaugotos valstybės turi silpnųjų vietų.
„Visos minėtos šalys, išskyrus Šveicariją, turi ilgas pakrantes, kurioms kyla cunamio smūgio grėsmė dėl kosminio objekto kritimo“, – pažymėjo tyrimo autoriai.
Be to, daugumai šių šalių gresia pražūtingas Pietryčių Azijos ar Pietų Amerikos ugnikalnių išsiveržimų poveikis. Visos jos pernelyg stipriai priklauso nuo pasaulinės prekybos.
Naujausi komentarai