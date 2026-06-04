Lietuvos mokslo taryba į LRT tarybą deleguoja Vitą Akstinaitę

Pasak LMT, sprendimas priimtas užbaigus viešą kandidatų atranką. Jos metu buvo vertinama kandidatų profesinė patirtis, kompetencijos, reputacija ir pasirengimas dirbti visuomeninio transliuotojo valdymo institucijoje.
V. Akstinaitė Jungtinėje Karalystėje įgijo organizacinės psichologijos magistro laipsnį ir verslo krypties daktaro laipsnį, šiuo metu dalyvauja tarptautiniuose mokslinių tyrimų projektuose, nagrinėjančiuose šiuolaikinės lyderystės, darbo organizavimo ir technologijų poveikio organizacijoms klausimus.
„Visuomeninis transliuotojas užima išskirtinę vietą demokratinėje valstybėje, todėl jo valdymo institucijoms tenka didelė atsakomybė už visuomenės pasitikėjimo stiprinimą, nepriklausomumo užtikrinimą ir ilgalaikę organizacijos raidą. Tikime, kad prof. Vitos Akstinaitės sukaupta akademinė ir vadybinė patirtis bus vertinga LRT tarybos darbe“, – ketvirtadienį išplatintame pranešime teigė LMT pirmininkas Juozas Augutis.
Savo atstovą LMT turėjo skelbti dar gegužę, tačiau tuomet šis sprendimas buvo atidėtas dėl gautos pretenzijos atrankos procesui.
Kaip rašė BNS, gegužės viduryje baigėsi keturių LRT tarybos narių – Mokslo tarybos deleguoto nario Darijaus Beinoravičiaus, Lietuvos vyskupų konferencijos deleguotos narės Irenos Vaišvilaitės, Lietuvos meno kūrėjų asociacijos deleguoto Jono Staselio ir Lietuvos švietimo tarybos deleguoto Eugenijaus Valatkos – kadencijos.
Į jų vietas Lietuvos meno kūrėjų asociacija jau pateikė Lietuvos literatūros vertėjų sąjungos pirmininkės Daivos Daugirdienės kandidatūrą, Vyskupų konferencija išrinko teisininkę, buvusią Konstitucinio Teismo teisėją Ramutę Ruškytę, o Švietimo taryba delegavo KTU inžinerijos licėjaus direktorių Dainių Žvirdauską.
Pagal LRT įstatymą LMT yra viena iš institucijų, turinčių teisę skirti narį į LRT tarybą. LRT tarybos nariai vykdo savo pareigas nepriklausomai ir atstovauja visuomenės interesams.
LRT tarybą iš viso sudaro 12 narių. Po keturis jos narius skiria prezidentas ir Seimas (du iš valdančiosios daugumos ir du iš opozicijos), dar keturis narius – minėtos organizacijos.
Tarybos nariai skiriami šešerių metų kadencijai.
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