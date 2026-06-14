Mokslininkai parengė instrukciją kontaktui su ateiviais: vienas punktas nustebino visus

Mokslininkai toliau tyrinėja teorijas apie ateivių egzistavimą ir sukūrė protokolą, kaip su jais bendrauti. Tai įvyko po to, kai JAV vyriausybė išslaptino dokumentus apie NSO. Juose žmonės raginami neskubėti užmegzti kontakto, jei būtų gautas signalas iš nežemiškos civilizacijos. Apie tai praneša „The New York Post“.
Mokslininkai parengė sąveikos su ateiviais protokolą
Mokslininkai sukūrė protokolų rinkinį, kaip reaguoti į galimus kontaktus su nežemiškomis civilizacijomis. Visų pirma jame pateikiamas neįprastas nurodymas – neatsakyti į galimus signalus ar žinutes iš kosmoso nepasitarus su atsakingomis institucijomis.
Tarptautinė astronautikos akademija (IAA) sukūrė ir priėmė aštuonis principus, kaip bendrauti su nežemiškomis civilizacijomis. Šiais principais turėtų vadovautis nežemiškos gyvybės tyrimais užsiimantys mokslininkai. Principai buvo atnaujinti 2026 m. birželio pradžioje.
Tai įvyko netrukus po to, kai JAV vyriausybė paviešino du su neatpažintais anomaliais reiškiniais (UAP) susijusių dokumentų rinkinius. Juose buvo išslaptinti FTB dokumentai apie NSO atvejus, pranešimai apie keistus karinių pilotų susidūrimus bei karinių orlaivių užfiksuoti vaizdo įrašai, kuriuose galėjo būti matomi neatpažinti skraidantys objektai.
Galimo kontakto atveju nežemiškas signalas turėtų būti tiriamas bendradarbiaujant su kitais tyrėjais ir patvirtintas kelių nepriklausomų organizacijų, pasitelkiant įvairias priemones bei metodus.
„Labai svarbu, kad viso šio proceso metu būtų laikomasi aukščiausių mokslinės atsakomybės ir sąžiningumo standartų“, – rašo tyrėjai.
Kadangi pirminiai rezultatai gali būti neišsamūs arba sunkiai interpretuojami, patvirtinimo procesas gali užtrukti mėnesius ar net metus. Jei būtų patvirtinti protingų nežemiškų civilizacijų egzistavimo įrodymai, tyrėjai turėtų nedelsdami informuoti visuomenę, mokslo bendruomenę ir Jungtinių Tautų Organizaciją.
Reakcija į galimą signalą turi būti greita, tiksli ir sąžininga, nepriklausomai nuo to, ar jo nežemiška kilmė jau patvirtinta. Tačiau visiems taikoma viena svarbi taisyklė – neužmegzti kontakto su nežemiškomis būtybėmis nepasitarus su atsakingomis institucijomis.
„Joks atsakymas neturėtų būti siunčiamas, kol nebus gauti tokių konsultacijų rezultatai. Šios konsultacijos turėtų būti vykdomos per Jungtines Tautas ir kitas tarptautines organizacijas“, – rašoma dokumente.
Mokslininkai perspėjo, kad bet koks pranešimas apie galimą kontaktą su ateiviais neišvengiamai sukels įvairių sąmokslo teorijų. Todėl organizacijos turėtų apsaugoti pranešėjus nuo persekiojimo, saugumo grėsmių ir neigiamų profesinių pasekmių.
JAV gynybos sekretorius Pete'as Hegsethas pareiškė, kad NSO dokumentai ir vaizdo įrašai jau daugelį metų kelia įvairių spėlionių.
„Amerikos žmonėms laikas tai pamatyti savo akimis“, – sakė jis.
Ateiviai: naujausios žinios
Primename, kad Fermi paradoksas – prieštaravimas tarp didelės nežemiškos gyvybės egzistavimo tikimybės ir jos pėdsakų nebuvimo – jau dešimtmečius išlieka viena didžiausių mokslo mįslių.
Nepaisant to, NASA Goddardo kosminių skrydžių centro mokslininkas Robinas Corbetas savo tyrime pasiūlė vadinamąją „radikalaus kasdieniškumo“ teoriją. Jis teigia, kad galaktikoje gali būti gausu gyvybės formų, kurios tiesiog nesiekia plėstis į kosmosą dėl motyvacijos stokos ir milžiniškų tokių kelionių sąnaudų.
Užuot kolonizavusios kitus pasaulius, išsivysčiusios civilizacijos gali pasirinkti patogiai gyventi savo gimtosiose planetose. Mokslininkas tai lygina su biologine priklausomybe. Pasak jo, ateiviai ilgainiui gali prarasti entuziazmą tyrinėti Visatą ir prieiti prie išvados, kad ji visur yra panaši, todėl nauji kontaktai nesuteiktų nei revoliucinių žinių, nei technologijų.
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