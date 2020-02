NASA ieško naujų astronautų

Be to, kandidatams teks išlaikyti fizinį testą. Pastarąjį kartą per konkursą 2017-aisiais sulaukta rekordinio skaičiaus pretendentų – 18 tūkst. Tada buvo atrinkta 11 vyrų ir moterų, sausį jie baigė mokymus.

NASA šiuo metu turi 50 aktyvių astronautų.