Nauja tikėjimo žodžio kryptis

JAV bendrovė „JustLikeMe“ siūlo mokamą „DI Jėzaus“ vaizdo skambučių paslaugą. Už 1,99 dolerio per minutę vartotojai gali gauti maldų ar dvasinių konsultacijų, o mėnesinis 45 minučių paketas kainuoja 49,99 dolerio.
DI modelis, apmokytas pagal Biblijos ir pamokslų tekstus, teikia individualių patarimų ir paguodą.
O štai Šveicarijoje, Liucernoje, vienos bažnyčios koplyčioje įrengta DI Jėzaus statula, su kuria lankytojai gali bendrauti daugiau nei 100 kalbų.
Technologijos sparčiai skinasi kelią ir į budizmo pasaulį. Kioto universiteto tyrėjai šių metų vasarį pristatė vienuolį primenantį humanoidą. Jis padeda realiems vienuoliams ceremonijose aiškindamas šventraščius.
Ekspertai perspėja, kad tikėjimo ir DI samplaika gali turėti nenumatytų padarinių. Netikslūs šventraščių aiškinimai ar emociniai ryšiai, susiformuojantys bendraujant su DI, gali iškreipti religinę patirtį.
Kaip rašo „Associated Press“, kai kurios programėlės net ragino vartotojus pirkti mokamus patobulinimus, o mokslininkai baiminasi, kad tokios technologijos gali pakeisti santykį tarp tikėjimo, autoriteto ir dvasinių lyderių.
(be temos)