Neįtikėtina – mokslininkai žmogaus galvoje surado naują organą

Skrodimai, giluminiai kūno skenavimai, įvairūs eksperimentai ir kiti tyrimai – šimtai anatomijos tyrimų metų ir apie žmogaus kūną vis tiek žinome tikrai ne viską. Gali atrodyti, kad ištyrus šimtus tūkstančių kūnų pro mokslininkų akis neturėtų praslysti net menkiausios detalės. Tačiau 2018 metais paskelbta apie tarpaudinio atradimą, o dabar tarp nosies ertmės ir gerklės aptiktas dar vienas iki šiol neaprašytas organas. Kadangi dėl tarpaudinio dar ginčijamasi, šis atradimas gali būti pirmuoju naujai identifikuotu žmogaus organu per 300 metų.

Tikriausiai kas nors jau spėjo pastebėti, kad naujas organas aptiktas ten, kur dažnai imami tepinėliai COVID-19 tyrimams. Tačiau šis atradimas su pandemija neturi nieko bendro. Mokslininkai Nyderlanduose tyrinėjo vėžio gydymo sukeliamus seilės liaukų pažeidimus. Yra žinoma, kad galvos ir kaklo vėžių gydymas radioterapija (spinduliniu gydymu) dažnai pažeidžia seilių liaukas. Ir tirdami šį šalutinį poveikį mokslininkai pastebėjo panašius pažeidimus nosiaryklėje. Netrukus paaiškėjo, kad ten yra struktūra, panaši į kitas seilių liaukas. Mokslininkai mano, kad aptiko būtent tai – iki šiol neaprašytas siaulės liaukas.

Mokslininkai ištyrė dar kelis šimtus žmonių ir tą paslėptą liauką surado daugelyje iš jų. Taigi, dabar jų tyrimai bus recenzuojami, rezultatus tikrins komandos iš kitų šalių. O tada, galbūt, į anatomijos vadovėlius bus įtraukta informacija apie ką tik aptiktą iki šiol neaprašytą organą.

Mokslininkai teigia, kad ši seilių liauka tikriausiai padeda ryti ir kalbėti. Jiems labai įdomu, kaip ją paveikia gydymas nuo onkologinių ligų. Kadangi radioterapija įprastai yra itin žalinga seilių liaukoms, kai tik tai įmanoma, jas stengiamasi apsaugoti. Galbūt jums tai atrodo smulkmena, tačiau seilių liaukų pažeidimai gali stipriai pabloginti žmogaus gyvenimo kokybę. Mokslininkai teigia, kad naujai aptiktos seilių liaukos pažeidimai gali sukelti burnos sausėjimą ir sunkumą ryjant.

Kaip ši seilių liauka liko nepastebėta per tūkstančius kitų tyrimų? Na, niekas nieko ten per daug neieškojo. Gleivinė toje vietoje yra pakankamai lygi. Be to, net specialiai ieškodami šios liaukos mokslininkai ją surado ne visada. Kitaip tariant, kaip visada, reikalingi išsamesni tyrimai.