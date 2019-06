Patarimai, kaip išsirinkti ventiliatorių

Pagrindiniai ventiliatorių tipai

Klasikiniai ventiliatoriai

Klasikiniai ventiliatoriai yra aprūpinti apvaliu disku, už kurio sukasi didelė sparnuotė. Šio tipo ventiliatoriai yra pigiausi ir populiariausi. Pigiausi modeliai dažniausiai būna pagaminti iš plastiko, brangesni – iš metalo. Klasikiniai ventiliatoriai gali pasižymėti labai įvairiu našumu, kuris priklauso nuo variklio galingumo ir sparnuotės skersmens.

Ventiliatoriai biurui

Tai klasikinių stalinių ventiliatorių rūšis. Paprastai ventiliatoriai biurui dėl kompaktiškesnio dydžio yra mažiau našesni, tačiau žymiai mobilesni.

Bokštiniai ventiliatoriai

Bokštiniai ventiliatoriai yra labai įdomus ir elegantiškas sprendimas. Paprastai bokštiniai ventiliatoriai pasižymi didesniu nei 0,5 m aukščiu ir neturi didelės sparnuotės. Vietoj jo yra daug mažesnių prie bokšto korpuso viduje pritvirtintų sparnuočių.

Ventiliatoriai be sparnuočių

Asmenims, kuriems svarbus stilingas dizainas, be abejonės, patiks ventiliatoriai be sparnuočių. Tokie modeliai kainuoja daugiau. Ventiliatoriai be sparnuočių yra aprūpinti specialiu lanku, iš kurio su dideliu greičiu išskrenda oras. Varle.lt specialistų teigimu, tokie ventiliatoriai veikia žymiai tyliau nei modeliai su sparnuotėmis.

Į ką atkreipti dėmesį renkantis ventiliatorių?

Renkantis ventiliatorių rekomenduojama atkreipti dėmesį į kelis pagrindinius parametrus:

– Įrenginio galingumą ir našumą;

– Veikimo greičio reguliavimą;

– Sparnuotės skersmenį;

– Triukšmingumą;

– Osciliaciją ir pakreipimo kampo reguliavimą.

Ventiliatoriaus galingumas ir našumas

Ventiliatoriaus galingumas reiškia jo efektyvumą. Dauguma įrenginių pasižymi 40W – 70 W galingumu, Varle.lt specialistai siūlo rinktis didesnio galingumo ventiliatorius, nes tokie modeliai paprastai pasižymi ilgesnio nepertraukiamo veikimo galimybe.

Ventiliatoriaus veikimo greičio reguliavimas

Pripažinkime, būna dienų, kai norime tik švelnaus vėjelio ir būna tokių, kai norime išnaudoti maksimalų ventiliatoriaus galingumą. Dėl šios priežasties labai svarbu, kad ventiliatorius pasižymėtu veikimo greičio reguliavimo galimybe.

Ventiliatoriaus sparnuočių skersmuo

Sparnuočių skersmuo yra kitas svarbus parametras renkantis ventiliatorių. Jeigu ventiliatorius pasižymės dideliu galingumu ir turės mažas sparnuotes, apie efektyvumą galima bus tik pasvajoti. Pastatomas klasikinis ventiliatorius turėtų pasižymėti mažiausiai 40 cm skersmens sparnuotėmis.

Ventiliatoriaus triukšmingumas

Niekas nemėgsta triukšmo, o ventiliatorius paprastai veikia ilgai. Rekomenduojama rinktis modelius, kurie pasižymi ne didesniu nei 60 dB triukšmingumo lygiu.

Osciliacija ir ventiliatoriaus pakreipimo kampas

Šios funkcijos praverčia, kai patalpoje yra keletą asmenų, nes galima pakeisti oro pūtimo kryptį.

Papildomos ventiliatorių funkcijos

Naktinis režimas

Paprastai sunkiai miegame, kai miegamajame būna karšta. Tačiau taip pat sudėtinga užmigti ir tada, jei ventiliatorius veikia pakankamai triukšmingai. Modeliai, kurie turi naktinį režimą leidžia pritildyti įrenginio veikimą nakties metu.

Jonizatorius

Neigiamų jonų prisotintas oras yra gaivesnis. Dėl šitos priežasties ventiliatorius, kuris turi jonizacijos funkciją, yra tikrai puikus pasirinkimas.

Aromaterapija, kvapo paskleidimas

Ar elektrinis ventiliatorius gali skleisti malonius kvapus? Pažymima, kad kai kurie modeliai yra aprūpinti specialiomis talpyklomis, į kurias įpilamas specialus skystis.

Oro drėkinimas

Ventiliatorius gali būti sujungtas su oro drėkintuvu. Toks funkcionalumas papildomai sustiprina vėsos pojūtį.

Nuotolinio valdymo pultas

Pripažinkime, kad kai ilsimės, ne visada norime keltis ir eiti prie ventiliatoriaus tam, kad galėtume jį išjungti arba pakeisti jo funkcijas. Tam labai praverčia nuotolinio valdymo pultas.

Ekranas

Jei ventiliatorius turi ekraną, jame galime pamatyti svarbiausius įrenginio veikimo parametrus.

Laikmatis

Laikmatis yra labai patogi funkcija, kuri leidžia užprogramuoti ventiliatoriaus įjungimo arba išjungimo laiką.

Kokį ventiliatorių rinktis?

Svarstant, koks ventiliatorius pasiteisins geriausiai, Varle.lt specialistai rekomenduoja atkreipti dėmesį į tai, kur jis bus naudojamas.

Ventiliatorius biurui

Ventiliatorius biurui turėtų būti nedidelis, tačiau našus. Taip pat naudinga bus osciliacijos funkcija, jei vienoje patalpoje dirba keli asmenys.

Ventiliatorius namams

Ventiliatorius namams gali būti didesnis, tačiau šiuo atveju rekomenduojama atkreipti dėmesį į generuojamą triukšmą. Patogu, jei ventiliatorius turės nuotolinio valdymo pultą. Ventiliatorius, kurį statysite miegamajame turėtų būti įrenginys, kuris pasižymi platesnėmis veikimo greičių reguliavimo galimybėmis bei turėti laikmačio funkciją. Siūloma, kad vonioje pastatomas ventiliatorius turėtų jonizacijos ir aromaterapijos funkcijas, kurios sukurtų malonią atmosferą maudynių metu.

Ventiliatorių pasirinkimas yra labai didelis ir, be abejonės, kiekvienas ras modelį, geriausiai atitinkantį asmeninius poreikius ir finansines galimybes. Santykinai nedidelė ventiliatorių kaina lemia, kad labai dažnai žmonės perka kelis modelius ir tokiu būdu užtikrina sau didesnį patogumą karštomis vasaros dienomis.