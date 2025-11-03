 Tyrėjai apskaičiavo, kada Žemė taps degančia dykuma

Tyrėjai apskaičiavo, kada Žemė taps degančia dykuma

2025-11-03 14:16 klaipeda.diena.lt inf.

Bendras Japonijos mokslininkų iš Toho universiteto ir NASA tyrimas atskleidė tikslią datą, kada Saulės evoliucija pavers mūsų planetą į gyvybei netinkamą dykumą. Vis dėlto, kaip teigia tyrėjai, žmonija gali išnykti gerokai anksčiau.

Tyrėjai apskaičiavo, kada Žemė taps degančia dykuma
Tyrėjai apskaičiavo, kada Žemė taps degančia dykuma / Freepik.com nuotr.

Remiantis kompiuteriniu modeliavimu, mokslininkai atliko net 400 tūkst. simuliacijų NASA superkompiuteriu, siekdami įvertinti Saulės raidos poveikį Žemei. Rezultatai parodė, kad mūsų planeta žus dėl Saulės išsiplėtimo ir vis intensyvesnės spinduliuotės.

Pasaulio pabaigos data

Skirtingai nei pranašystės apie apokalipsę, šis mokslinis modelis paremtas Saulės gyvenimo ciklu ir jos evoliucija. Bėgant laikui, Saulė plėsis ir skleis vis daugiau šilumos, todėl Žemės paviršius taps pernelyg karštas, kad išliktų bet kokia gyvybė.

Superkompiuterio simuliacijos rodo, kad gyvybė Žemėje – tiek žmonių, tiek mikrobų pavidalu – išnyks maždaug 1 000 002 021 metais, t. y. kiek anksčiau nei po milijardo metų.

Tuo metu vandenynai visiškai išgaruos, o atmosfera suplonės dešimteriopai, todėl net pačios atspariausios mikrobinės gyvybės formos nebegalės išlikti.

„Daugelį metų mokslininkai diskutavo apie Žemės biosferos gyvavimo trukmę, atsižvelgdami į laipsnišką Saulės šviesumo didėjimą“, – teigė tyrimo vadovas, profesorius Kazumi Ozaki.

Šiame straipsnyje:
saulė
žemė
pasaulio pabaiga
pasaulio pabaigos data
NASA

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
GGG
Mano kompas rodo kitaip, patikrinkit jeigu sugebat...))) ar tiesa to kas daugiau pinigų gauna ir ištaško(praėda)
0
0
Visi komentarai (1)

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų