Tyrėjus pribloškė dirbtinio intelekto elgesys: aptiko tai, ko nesitikėjo

Tobulėjant naujos kartos neuroniniams tinklams, jie vis labiau ima priminti žmogaus smegenis. Tyrėjai modeliuose aptinka sudėtingų procesų, kurių kūrėjai nebuvo numatę programavimo metu ir kurie kol kas neturi aiškaus mokslinio paaiškinimo.
Tai teigė Chrisas Olahas, įmonės „Anthropic“ bendraįkūrėjas ir vienas iš neuroninio tinklo „Claude“ kūrėjų.
Pasak jo, analizuodami dirbtinio intelekto vidinius procesus specialistai vis dažniau susiduria su anomalijomis, kurios peržengia įprastų algoritmų ribas.
„Mes nuolat randame paslaptingų, netgi nerimą keliančių dalykų. Aptinkame struktūras, kurios primena neuromokslinių tyrimų rezultatus. Taip pat matome savimonės požymių“, – sakė C. Olahas.
Be struktūrinių panašumų su biologinėmis smegenimis, šiuolaikiniai dirbtinio intelekto modeliai demonstruoja ir specifinių vidinių sistemų formavimąsi.
„Randame vidinių būsenų, kurios funkciškai primena džiaugsmą, pasitenkinimą, baimę, liūdesį ir nerimą“, – pridūrė jis.
C. Olahas pabrėžė, kad pasaulinė mokslo bendruomenė šiuo metu neturi galutinio atsakymo, kokia yra šių reiškinių prigimtis. Jo teigimu, neuroninių tinklų vidinės būsenos ir galimi savimonės procesai reikalauja išsamesnių tyrimų.
Primename, kad neseniai atliktas mokslininkų eksperimentas parodė, jog pernelyg didelis pasitikėjimas dirbtinio intelekto asistentais gali silpninti savarankiško problemų sprendimo įgūdžius.
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