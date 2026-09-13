Ką valgyti rugsėjį: derliaus dovanos

Prekybos tinklo „Iki“ pranešime spaudai patariama, į kokias rugsėjo gėrybes atkreipti dėmesį, kad būtų ir skanu, ir naudinga, ir taupu. „Iki“ daržovių ir vaisių skyriaus darbuotoja Jolanta Sabaitienė rekomenduoja, kurių jų verta pasirūpinti daugiau, o kulinarijos šefė Jolita Tamoševičienė dalijasi receptais, su kuriais šios gėrybės atsiskleidžia visai kitaip.
Bulvės
Tai iš tiesųnaudingas maistas. Jose yra vitamino C, kalio, B6 grupės vitaminų, o valgomos su lupena turi ir nemažai skaidulų. Svarbiausia jas tinkamai laikyti: vėsioje, tamsioje, sausoje ir vėdinamoje vietoje, tik ne šaldytuve, nes šaltyje krakmolas virsta cukrumi ir keičiasi skonis. Tik nelaikykite bulvių su svogūnais – greičiau ims dygti.
Traiškytos bulvės su česnakiniu padažu
1 kg bulvių,
2 šaukštai alyvuogių aliejaus,
druskos,
pipirų,
rozmarino,
150 g graikiško jogurto,
1 skiltelė česnako,
šlakelis citrinos sulčių.
Bulves išvirkite su lupena, lengvai paspauskite stikline, kad susiplotų, apšlakstykite aliejumi, pagardinkite druska, pipirais ir rozmarinu. Kepkite 220 °C orkaitėje apie 30–35 min., kol apskrus. „Patiekite su jogurtu, sumaišytu su česnaku ir citrinos sultimis – tiks ir kaip garnyras, ir kaip sotus vegetariškas patiekalas“, – idėją siūlo „Iki“ kulinarijos šefė.
Obuoliai
Lietuviški obuoliai jau džiugina įvairesnėmis veislėmis. Šiuo metu lentynose sparčiai daugėja naujo derliaus lietuviškų obuolių – ‘Ženevos’, ‘Aušrelės’ ar ananasinių obuolių veislių. Verta obuolių visuomet turėti ant stalo virtuvėje – tai paprasčiausias būdas į kasdienę mitybą įtraukti daugiau šviežių vaisių. Jei įsigysite jų daugiau – laikykite vėsiau, atskirai nuo kitų vaisių, dalį geriausia paruošti žiemai.
Kepta obuolienė su vanile ir kardamonu
1,5 kg šviežių obuolių,
120–150 g cukraus,
1 šaukštelis malto cinamono,
½ šaukštelio malto kardamono,
1 šaukštelis vanilės ekstrakto arba 1 pakelis vanilinio cukraus,
2 šaukštai citrinos sulčių,
50 ml vandens.
Obuolius nulupkite, išimkite sėklas ir supjaustykite stambesniais gabalėliais. Sudėkite į kepimo indą, apšlakstykite citrinos sultimis, suberkite cukrų, cinamoną, kardamoną, supilkite vanilę ir vandens. Išmaišykite ir kepkite 180 °C orkaitėje 40–50 min., vis pamaišydami. Paskutines 15–20 min. kepkite atidengę, tuomet viską sutrinkite. Dar karštą obuolienę supilstykite į sterilizuotus stiklainius: laikymui spintelėje juos verta pasterizuoti vandens vonelėje 10–15 min., kitu atveju laikykite šaldytuve iki poros savaičių arba užšaldykite porcijomis.
Vynuogės
Rugsėjį vynuogės tampa perkamiausiu importiniu vaisiumi. Itališkos raudonosios „Red Globe“ – stambios, tvirtos, sodriai raudonos uogos, jų skonis švelnus ir saldus, o tekstūra – maloniai traški. Mėlynosios „Moldova“ – sodresnės, akį traukiančios ir išvaizda, todėl puikiai tinka kepiniams. O žaliosios beseklės „Sultana“ – itin mėgstamos vaikų.
Kruasanai su vištienos ir vynuogių salotomis
4 kruasanai,
350 g vištienos krūtinėlės,
150 g raudonųjų vynuogių be sėklų,
70 g anakardžių riešutų,
1 saliero stiebas,
30 g tarkuoto parmezano sūrio,
1 svogūnas,
120 ml majonezo,
80 ml pasukų,
2 šaukšteliai citrinos sulčių,
krapų,
petražolių,
druskos,
česnakų miltelių,
pipirų.
Iškeptą vištieną suplėšykite šakute. Svogūną, salierą, krapus, petražoles, anakardžius susmulkinkite, vynuoges perpjaukite pusiau. Dubenyje viską sumaišykite su parmezanu. Kitame dubenyje suplakite majonezą, pasukas, citrinos sultis ir prieskonius. Supilkite ant vištienos mišinio, išmaišykite. Šaukštu dėkite vištienos salotas į įpjautus kruasanus ir mėgaukitės.
Kopūstai
Tai viena universaliausių ir naudingiausių rudens daržovių: juose gausu vitaminų C ir K, skaidulų, o rauginti jie dar ir puikus probiotikų šaltinis. Didelis privalumas – ilgaamžiškumas: sveika kopūsto galva vėsioje vietoje išsilaiko savaites, tad drąsiai galima pirkti daugiau. Tačiau rugsėjis – tradicinis rauginimo metas, tad viena galva namuose retai apsiribojama.
Naminiai rauginti kopūstai su spanguolėmis
1 kopūstas,
4 morkos,
2 šaukštai druskos,
gazuoto vandens,
šiek tiek kmynų,
šiek tiek spanguolių.
Supjaustykite kopūstą, morkas sutarkuokite tarka. Sumaišykite ir sluoksniuokite stiklainyje, vis pagrūsdami šaukštu. Įberkite druską ir užpilkite gazuotu vandeniu. Stiklainį įdėkite į gilesnį indą, nes rūgstant skystis veršis lauk. Po 3 parų kopūstai bus tinkami valgyti, tuomet juos perpilkite į puodą ir įmaišykite kmynų bei spanguolių. Masę sudėkite į stiklainius, uždenkite dangteliais ir laikykite vėsioje patalpoje.
Svogūnai
Nors jie retai tampa pagrindiniu patiekalo akcentu, sunku rasti rudens virtuvę be jų – svogūnai būtini sriuboms, troškiniams, kepiniams ir įvairiems orkaitėje ruošiamiems patiekalams. Kaip ir bulves, svogūnus geriausia laikyti vėsioje, sausoje, tamsioje ir vėdinamoje vietoje, tinkliniame maišelyje, tik atskirai nuo bulvių. Taip laikomi jie išsilaiko mėnesių mėnesius.
Pyragas su svogūnais ir sūriu
1 lakštas sluoksniuotos tešlos,
4–5 svogūnai,
1 šaukštas sviesto,
1 šaukštas alyvuogių aliejaus,
1 šaukštelis medaus,
80 g kietojo sūrio (tarkuoto),
1 šaukštelis garstyčių (nebūtinai, tešlai patepti),
pipirų,
čiobrelių.
Svogūnus supjaustykite plonais pusžiedžiais ir ant silpnos ugnies lėtai kepkite keptuvėje su sviestu bei aliejumi 20–30 min, kol suminkštės ir ims karamelizuotis. Įmaišykite medų, pagardinkite pipirais. Sluoksniuotą tešlą išklokite kepimo formoje, dugną subadykite šakute ir, jei norite, plonai patepkite garstyčiomis. Tolygiai paskirstykite svogūnus, pabarstykite tarkuotu sūriu ir čiobreliais. Kepkite 200 °C orkaitėje 25–30 min, kol tešla bus gražiai auksinė ir iškepusi. Ko nesuvalgysite, kitą dieną puikiai tiks ir kaip priešpiečiai.
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