Naudos – iki soties: trys idėjos, kaip pasigaminti energijos bei sveikatos užtaisu vadinamą sultinį

Savo ruožtu lietuviško prekybos tinklo „Maxima“ Maisto gamybos departamento vadovė Brigita Baratinskaitė priduria, kad jį ypač lengva, greita ir itin ekonomiška pasigaminti. Todėl kulinarijos ekspertė, pabrėždama visapusišką sultinių naudą, siūlo išbandyti tris gardžių sultinių receptus.

Šildo ir mažina skausmą

„Maximos“ Komunikacijos ir įvaizdžio departamento direktorė Ernesta Dapkienė pastebi – sultinius lietuviai ypač mėgsta, o šis maistas jau tapo tradiciniu žiemos raciono komponentu. Tai, anot pašnekovės, nekelia nuostabos, nes jį į savo kasdienę mitybą įtraukia daugelis, vertindami tiek greitą paruošimą, tiek naudą sveikatai.

„Pastarąja rūpintis, ypač šiuo metu, yra kiekvieno prioritetas. Todėl pernai stebėjome išaugusį sultinių pardavimų skaičių. Šio produkto 2020-aisiais, lyginant su 2019-aisiais, pardavėme beveik 10 proc. daugiau. Analizuodami prekybos sezoniškumą, matome aiškią tendencija – pardavimai labiausiai padidėja sausį. Be to, pastebėjome, jog pirkėjai vis dažniau renkasi sveikus, ekologiškus ir kokybiškus sultinius. Jų pardavimai ūgtelėjo net 14 proc.“, – akcentuoja E. Dapkienė.

Tuo metu B. Baratinskaitė papildo: į savo kasdienę mitybą įtraukti sultinius – išties racionalus ir pasvertas sprendimas. Šis maistas, pasak kulinarijos ekspertės, organizmui suteikia būtinųjų skysčių.

„Šilti skysčiai palengvina nosies ir gerklės paburkimą, pastarosios skausmą ir dirginimą, kosulį. Tačiau pasigirsta nuomonių, jog sveikatai naudingi tik natūralūs, pačių pasigaminti sultiniai iš kaulų. Visgi parduotuvėse galima rasti ekologiškus produktus, kuriuos paprasčiau paruošti, o jų gerosios savybės tikrai nenusileidžia minėtiems gaminiams. Todėl toks kokybiškas sultinys yra svarbiausias gardžios sriubos ingredientas. Tik norint išlaikyti pačią geriausią šio produkto kokybę, reiktų nepamiršti jį laikyti sausoje vietoje kambario temperatūroje. Drėgmė ir šaltis gali pakenkti“, – sako B. Baratinskaitė.

Skanus ir aromatingas: kietojo sūrio sultinys

Reikės:

250 g kietojo sūrio,

1,5 l vandens,

vieno didesnio svogūno,

3 česnako skiltelių,

žiupsnelio juodųjų pipirų,

ryšulėlio petražolių lapelių su stiebais,

šiek tiek druskos.

Svogūną nulupkite ir perpjaukite ketvirčiais. Puode užvirkite vandenį ir sudėkite visus produktus. Virkite ant silpnos ugnies pamaišydami apie valandą. Baigiant virti, pasūdykite ir viską nukoškite per sietelį. Rezultatas: 1-1,2 litro gelsvo ir aromatingo sultinio.

„Šis receptas – netradicinis. Kietojo sūrio sultinys pasižymi tiek išskirtiniu skoniu bei aromatu, tiek skirtingų panaudojimo būdų gausa. Jame galima išvirti daržovių sriubą, pagardinti kitus patiekalus, pavyzdžiui, daugiaryžį. Tačiau jis puikiai tinka valgyti ir vienas: šis sultinys nustebins visus, norinčius gurmaniškų bei neįprastų potyrių“, – žada B. Baratinskaitė.

Lengvas, bet išraiškingas: džiovintų baravykų sultinys

Reikės:

1 l vandens,

1 kubelio sultinio,

100 g džiovintų baravykų,

saujos perlinių kruopų.

Džiovintus grybus išvirkite vandenyje, pastarąjį nupilkite, o į nuovirą sudėkite sultinio kubelį ir kruopas. Virkite apie pusvalandį, valgykite karštą arba šaltą.

„Šis sultinio receptas – tradicinis, autentiškas ir lietuviškas. Jį be galo paprasta paruošti, gardu valgyti, verta panaudoti kitų patiekalų gamybai. Tokį sultinį netgi galima supilstyti į indelius ir užšaldyti bei mėgautis vėliau. Džiovinti baravykai patiekalui suteikia ypatingą ir išraiškingą skonį“, – tikina kulinarijos ekspertė.

Klasikinis ir laiko patikrintas: daržovių sultinys

Reikės:

Poros didesnių morkų,

stiebelio petražolių,

1 svogūno,

1 saliero,

4 česnako skiltelių,

1 poro,

žiupsnelio druskos ir kvapiųjų pipirų,

1 lauro lapo,

2 l vandens.

Į puodą sudėkite nuplautas, nuvalytas ir stambiai supjaustytas daržoves. Užpilkite jas šaltu vandeniu bei virkite iki 40 minučių ant silpnos ugnies. Baigiant gaminti, į sultinį suberkite druską, pipirus, sudėkite lauro lapelius. Išvirus, leiskite 15 minučių nusistovėti. Vėliau perkoškite skystį per sietelį ir ragaukite.

„Šį receptą galima vadinti tikra klasika be rūpesčių. Daržovių sultinys yra ypač greitai bei lengvai paruošiama tokio patiekalo forma – jis, kaip ir kitos minėtos kulinarinės idėjos, tinka gardinti kitas sriubas. Be to, ingredientus galima pateikti kaip garnyrą. Tačiau, svarbiausia, šis daržovių sultinys yra be galo maistingas ir naudingas, neapsunkinantis organizmo, jį sušildantis, suteikiantis jėgų“, – tvirtina B. Baratinskaitė.