Ruduo sugrąžino sriubas į virtuves

Sriuba dažnai atrodo vienas paprasčiausių patiekalų: tereikia supjaustyti ingredientus, užpilti vandeniu ar sultiniu ir išvirti. Keli paprasti triukai padės iš įprastų daržovių: bulvių, kopūstų, porų ar burokėlių – kaskart išgauti vis kitokį skonį ir išlaikyti tinkamą daržovių tekstūrą, rašoma prekybos tinklo „Iki“ pranešime žiniasklaidai.
„Kai kuriuos sriubos ingredientus, užuot iškart dėjus į skystį, verta pirmiausia pakepinti. Pvz., svieste lėtai pakepinti porai tampa švelnesni ir saldesni, o gerai apskrudinti pievagrybiai – intensyvesnio skonio. Jeigu sriubai naudojate pomidorų pastą, ją taip pat verta minutę ar dvi pakepinti su svogūnais ar kitomis daržovėmis ir tik tuomet pilti sultinį“, – pataria kulinarijos šefė Jolita Tamoševičienė.
Jeigu norisi tirštesnės, kremiškesnės sriubos, nebūtina iškart griebtis grietinėlės ar miltų. Dalį jau išvirusių bulvių, pupelių ar kitų daržovių galima sutrinti su trupučiu sriubos skysčio ir supilti atgal į puodą – taip sriuba natūraliai sutirštės, tačiau joje vis tiek liks daržovių gabalėlių.
„Sriubos skonį dažnai pagyvina šiek tiek rūgštelės, todėl baigiant virti galima įpilti šlakelį citrinų sulčių, acto ar net raugintų daržovių skysčio. Trintas sriubas patiekiant verta pagalvoti ir apie pagardus – ant viršaus užberti skrudintų sėklų, traškių avinžirnių, keptų grybų ar skrebučių. Jie suteiks ne tik papildomo skonio, bet ir malonaus traškumo“, – sako J. Tamoševičienė.
Rudenį, kai šviežio derliaus daržovių gausu, jų dažnai nusiperkama ir daugiau. Tačiau maišas bulvių, didelis kopūstas ar keli porai dar nereiškia, kad visą savaitę teks virti tą pačią sriubą. J. Tamoševičienė siūlo tuos pačius gerai pažįstamus produktus išbandyti gaminant skirtingų šalių virtuvių patiekalus.
„Bulvės, morkos ir svogūnai gali tapti mums gerai pažįstamos naminės sriubos su šonine pagrindu. Bulves derindami su svieste lėtai keptais porais ir grietinėle galime išvirti prancūziškos virtuvės įkvėptą kreminę sriubą. Panašiai ir su kopūstu – vieną jo dalį galima panaudoti tradicinei kopūstienei, o kitą derinti su vištiena, imbieru, česnaku, sojų padažu, ryžių actu, sezamų aliejumi ir išvirti azijietiško stiliaus sriubą“, – pasakoja šefė ir dalijasi keturiais receptais, kaip iš gerai pažįstamų rudens daržovių išvirti ne tokia įprastą sriubą.
Kreminė bulvių ir porų sriuba
3–4 porų,
500 g bulvių,
2 česnako skiltelių,
30 g sviesto,
750 ml vištienos arba daržovių sultinio,
100 ml grietinėlės,
druskos,
pipirų,
skrebučių patiekti.
Porus gerai nuplaukite, nupjaukite tamsiai žalią dalį, o baltą ir šviesiai žalią dalis supjaustykite. Puode ištirpinkite sviestą, sudėkite smulkintą česnaką, porus ir ant nedidelės kaitros kepkite, kol visiškai suminkštės ir taps saldūs, bet neapskrus. Sudėkite kubeliais pjaustytas bulves, supilkite sultinį ir virkite, kol bulvės bus labai minkštos. Sriubą sutrinkite trintuvu tik tiek, kad ji taptų vientisa, – bulvių nereikėtų trinti pernelyg ilgai, nes sriuba gali tapti lipni. Įmaišykite grietinėlę, pagardinkite druska ir pipirais. Patiekite su traškiais skrebučiais.
Azijietiška kopūstų sriuba su vištiena
400 g maltos vištienos,
½ vidutinio lietuviško kopūsto,
1 svogūno,
1 morkos arba raudonosios paprikos,
2 salierų stiebų,
3–4 česnako skiltelių,
1 šaukšto tarkuoto imbiero,
1 l vištienos sultinio,
2–3 šaukštų sojų padažo,
2 šaukštų ryžių acto,
1 šaukštelio sezamų aliejaus,
aitriųjų paprikų dribsnių pagal skonį,
svogūnų laiškų ir sezamų patiekti.
Puode įkaitinkite šlakelį aliejaus, sudėkite maltą vištieną ir smulkintą svogūną. Kepkite maišydami, kol mėsa lengvai apskrus. Sudėkite česnaką, imbierą, aitriųjų paprikų dribsnius ir dar trumpai pakepinkite. Sudėkite smulkintą morką arba papriką, salierą ir juostelėmis pjaustytą kopūstą. Kelias minutes pakepinkite, tuomet supilkite sultinį. Užvirkite ir ant nedidelės kaitros virkite apie 10–15 minučių, kol kopūstas suminkštės, tačiau dar išlaikys šiek tiek tekstūros. Pabaigoje supilkite sojų padažą, ryžių actą ir sezamų aliejų. Patiekite su svogūnų laiškais ir sezamais. Jei norite sotesnio patiekalo, į dubenėlius galima įsidėti virtų ryžių arba makaronų.
Tailando įkvėpta moliūgų sriuba su kokosų pienu
1 kg moliūgo,
1 svogūnas,
2 česnako skiltelių,
2–3 šaukštų raudonojo kario pastos,
400 ml kokosų pieno,
500 ml daržovių arba vištienos sultinio,
1–2 šaukštų sojų padažo,
šviežių kalendrų, aitriosios paprikos ir kokosų pieno patiekti.
Puode su šlakeliu aliejaus pakepinkite smulkintą svogūną ir česnaką. Sudėkite raudonojo kario pastą ir maišydami pakepinkite dar kelias minutes – kaitinama ji tampa gerokai aromatingesnė. Sudėkite kubeliais pjaustytą moliūgą, gerai išmaišykite, kad pasidengtų kario mišiniu. Supilkite didžiąją dalį kokosų pieno, sultinį ir sojų padažą. Virkite, kol moliūgas bus visiškai minkštas, tuomet sriubą sutrinkite iki vientisos konsistencijos. Patiekdami pašlakstykite likusiu kokosų pienu, pagardinkite kalendromis ir aitriąja paprika.
Burokėlių sriuba su apelsinais ir imbieru
1 kg burokėlių,
2 svogūnų,
2 česnako skiltelių,
1 šaukšto tarkuoto imbiero,
750 ml daržovių sultinio,
250 ml vandens,
2 šaukštelių kalendrų sėklų,
3 apelsinų sulčių,
alyvuogių aliejaus,
druskos, pipirų ir šviežių žolelių patiekti.
Puode įkaitinkite alyvuogių aliejų ir ant nedidelės kaitros pakepinkite smulkintus svogūnus, kol taps minkšti. Sudėkite česnaką, imbierą ir kepkite dar kelias minutes. Suberkite kubeliais pjaustytus burokėlius, supilkite sultinį ir vandenį. Užvirkite, sumažinkite kaitrą ir virkite, kol burokėliai pradės minkštėti. Kalendrų sėklas sausoje keptuvėje trumpai paskrudinkite, kol pasklis jų aromatas, tuomet sutrinkite ir suberkite į sriubą. Toliau virkite, kol burokėliai bus visiškai minkšti. Sriubą sutrinkite, supilkite šviežiai spaustas apelsinų sultis, pagal skonį pagardinkite druska ir pipirais. Patiekite su šviežiomis žolelėmis ir keliais lašais alyvuogių aliejaus.
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