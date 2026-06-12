Gyventojai vėl išvydo neįprastą reiškinį – „žuvų lietų“

Apie tai rašo „Daily Star“.
Šis reiškinys buvo užfiksuotas birželio 9 dienos vakarą Centro Poblado rajone.
Vietiniai gyventojai tai vadina lluvia de peces arba „žuvų lietumi“. Joro mieste šis reiškinys paprastai įvyksta per lietingą sezoną – nuo gegužės iki liepos – ir yra dokumentuojamas jau daugiau nei šimtmetį.
Miesto gyventojai žuvų lietų laiko palaiminimu ir vietinės tradicijos dalimi. Vienas gyventojas pareiškė, kad tai „ne mitas, o realybė“, nes pats po tokio lietaus rinko ir valgė žuvis.
Mokslinis šio reiškinio paaiškinimas vis dar neaiškus. Remiantis viena iš versijų, žuvis iš vandens telkinių gali pernešti vandens viesulai. Kita teigia, kad jos atsiranda iš požeminių šaltinių, kurie jas iškelia į paviršių potvynių metu.
Joro mieste „žuvų lietus“ tapo vietos kultūros dalimi: mieste netgi rengiamas kasmetinis šiam reiškiniui skirtas festivalis.
Per pastarąją audrą niekas nenukentėjo. Apie didelę žalą nepranešta, tačiau kai kuriose vietovėse nutrūko elektros tiekimas.
(be temos)