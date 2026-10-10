 Neįtikėtina: jauna mergina pagimdė nuo savo tėvo ir kartu su juo pabėgo

Neįtikėtina: jauna mergina pagimdė nuo savo tėvo ir kartu su juo pabėgo

2026-10-10 01:16
Parengta pagal užsienio spaudą

Sunkiai įsivaizduojama istorija nutiko JAV, Kalifornijoje. Paauglė pagimdė kūdikį nuo savo tikrojo tėvo.

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Pakelė Kalifornijoje
Pakelė Kalifornijoje / Asociatyvi unsplash.com nuotr.

Apie tai praneša leidinys „LA Times“.

Po to, kai gimė vaikas, dukra ir tėvas paliko kūdikį greitkelio pakelėje ir pabėgo. Be priežiūros paliktas naujagimis neišgyveno. Nebegyvas jis buvo rastas netoli greitkelio Monterėjaus apygardoje, Kalifornijoje.

Greitai paaiškėjo, kad naujagimio motina – keturiolikmetė mergaitė, pagimdžiusi vaiką nuo savo tėvo ir kartu su juo pasprukusi.

Netrukus bėgliai buvo rasti Meksikoje. Keturiolikmetė perduota vaikų apsaugos tarnybų globon, o vyras – suimtas. 

Jam pareikšti kaltinimai dėl kraujomaišos, smurto prieš vaiką ir sunkaus kūno sužalojimo.

 

 

 

 

Šiame straipsnyje:
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