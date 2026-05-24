 Policija sulaikė iškrypėlį: jam – 77-eri metai!

Policija sulaikė iškrypėlį: jam – 77-eri metai!

2026-05-24 00:41
Parengta pagal užsienio spaudą

Policija ieško prie moterų priekabiaujančio 77-erių metų vyro aukų.

Totai Phamas
Totai Phamas / Riverside Police Department nuotr.

Garbingo amžiaus, bet negarbingai besielgiantis Totai Phamas (Totai Pham) gyvena JAV mieste Riversaide. Apie jo elgesį rašo „The Press-Enterprise“.

Pirmą kartą pagyvenęs iškrypėlis buvo suimtas šių metų kovo mėnesį. Tada jį apskundė moteris, kuri vaikštinėjo šalia Rubido kalno. Pasak moters, T. Phamas priėjo prie jos ir pradėjo nederamai liesti. Vyrą pagavo, tačiau netrukus išleido į laisvę už užstatą.

Policija nustatė, kad T. Phamas reguliariai vaikšto prie Rubido. Manoma, kad jis ten priekabiavo ne prie vienos moters.

Policijos pareigūnai išplatino jo nuotrauką socialiniuose tinkluose ir paprašė vyro aukų susisiekti su pareigūnais.

Žmonės komentaruose patvirtino policininkų įtarimus. Kažkas parašė, kad matė įvairių moterų įrašus, kuriuose jos skundėsi T. Phamo priekabiavimu.

Šiame straipsnyje:
Totai Pham
Policija
iškrypėlis
priekabiauja
Rubidas
socialiniai tinklai

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Vitalijus
Man tai iškrypimas yra pvz nekrofilija pedofilija, zoofilija, o čia kame šito žmogaus iškrypimas, kad patinka moterys? Maksimumą ką aš pagal straipsnį matau tai perdėtas ir netinkamas elgesys, bet tai čia toli gražu iki iškrypėlių... Tokia būtų mano nuomonė...
2
0
E.
Ką, nevaisingiems milenialams šablonai plyšta, kai sužino, kad normalus vyras nori ir gali p i s t i s ir turėti vaikų iki gilios senatvės? Todėl ir 77 su šauktuku :) Pampersų kartos atžalos užprogramuotos impotencijai, deja :(
1
0
Dede Šv.Petras
Nesvarbu ar sukrypes ar su lazda kol gyvas kriuštis norisi Duok Dieve sveikatos.
5
0
Visi komentarai (4)

Daugiau naujienų