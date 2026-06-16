Tragedija: bangos nusinešė dvi paplūdimyje užsnūdusias merginas į vandenyną

Skaudi nelaimė nutiko JAV, o apie ją praneša leidinys „The New York Post“.
Tragedija įvyko birželio 9-ąją dieną Bonny Doon paplūdimyje Kalifornijoje. 21-erių metų Harshita Nair ir dvidešimtmetė Mahial Sran užsnūdo pakrantėje ir tapo Ramiojo vandenyno bangų aukomis.
Tragiško įvyko liudininkai apie nelaimę nedelsdami pranešė gelbėjimo tarnyboms. Į įvykio vietą atskubėjo net kelios gelbėtojų brigados.
Aštuoni gelbėtojai patraukė į vandenyną, kad ištrauktų nukentėjusias merginas. Tačiau viena jų – M. Sran – nustojo rodyti gyvybės ženklus tuoj pat po išgelbėjimo. Jos draugė H. Nair iki birželio 13-osios dienos gulėjo ligoninėje.
Merginos būklė visą laiką buvo kritinė. Galų gale medikams teko konstatuoti ir jos mirtį.
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